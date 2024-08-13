　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯3万5375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　36(　　36)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　25(　　25)
ゴールドマン証券　　　　　　　　11(　　11)


◯3万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯3万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯3万6500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース