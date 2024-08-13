「日経225オプション」9月限プット手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯3万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
BNPパリバ証券 25( 25)
ゴールドマン証券 11( 11)
◯3万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 15( 15)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯3万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯3万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯3万5375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
BNPパリバ証券 25( 25)
ゴールドマン証券 11( 11)
◯3万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 15( 15)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯3万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯3万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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