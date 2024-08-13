【中間速報】「男子高生ミスターコン2024」各エリアから暫定上位4人ずつ発表＜日本一のイケメン高校生＞
【モデルプレス＝2024/08/13】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」。各エリアごと10日時点での中間結果を速報する。
【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアの投票サイトをオープン。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。
以下、4項目の中間結果。
「ページ閲覧数」1位：山中大愛
「X投票数」1位：渡部世梛
「リポスト数」1位：須田大渡
「総合ポイント数」1位：林条生安
「ページ閲覧数」1位：伊藤誠真
「X投票数」1位：大橋光
「リポスト数」1位：中澤風希
「総合ポイント数」1位：細野涼聖
「ページ閲覧数」1位：成瀬太陽
「X投票数」1位：森下大馳
「リポスト数」1位：清水翔太
「総合ポイント数」1位：山下暁
「ページ閲覧数」1位：齋藤翔
「X投票数」1位：梶原聡太郎
「リポスト数」1位：渡邉成
「総合ポイント数」1位：影山遙希
「ページ閲覧数」1位：バーカー蓮リアン
「X投票数」1位：藤原彰士
「リポスト数」1位：広岡陸斗
「総合ポイント数」1位：川粼瑛太
「ページ閲覧数」1位：下河優斗
「X投票数」1位：福本那行
「リポスト数」1位：冨山海斗
「総合ポイント数」1位：於保賢明
18日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」も同時開催中。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で10回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2023年度は植野花道がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2024年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuberおだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2024」はセミファイナリスト合宿などを経て、「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出。ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施する。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一のイケメン高校生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月18日：SNS審査（3次審査）
9月2日〜9月22日：SNS審査（4次審査）
10月6日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”関東エリアの全候補者
今年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアの投票サイトをオープン。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレスX投票数」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレスInstagram審査」「自己PR審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。
◆「男子高生ミスターコン2024」北海道・東北エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：山中大愛
「X投票数」1位：渡部世梛
「リポスト数」1位：須田大渡
「総合ポイント数」1位：林条生安
◆「男子高生ミスターコン2024」関東エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：伊藤誠真
「X投票数」1位：大橋光
「リポスト数」1位：中澤風希
「総合ポイント数」1位：細野涼聖
◆「男子高生ミスターコン2024」中部エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：成瀬太陽
「X投票数」1位：森下大馳
「リポスト数」1位：清水翔太
「総合ポイント数」1位：山下暁
◆「男子高生ミスターコン2024」関西エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：齋藤翔
「X投票数」1位：梶原聡太郎
「リポスト数」1位：渡邉成
「総合ポイント数」1位：影山遙希
◆「男子高生ミスターコン2024」中国四国エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：バーカー蓮リアン
「X投票数」1位：藤原彰士
「リポスト数」1位：広岡陸斗
「総合ポイント数」1位：川粼瑛太
◆「男子高生ミスターコン2024」九州・沖縄エリア／SNS審査中間発表（上位4人）
「ページ閲覧数」1位：下河優斗
「X投票数」1位：福本那行
「リポスト数」1位：冨山海斗
「総合ポイント数」1位：於保賢明
18日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」も同時開催中。
◆「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で10回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2023年度は植野花道がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2024年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuberおだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
◆「男子高生ミスターコン2024」今後のスケジュール
今後「男子高生ミスターコン2024」はセミファイナリスト合宿などを経て、「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出。ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施する。
11月30日・12月1日（予定）に東京で行われる本選で、“日本一のイケメン高校生”の称号をかけて競い合う。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月18日：SNS審査（3次審査）
9月2日〜9月22日：SNS審査（4次審査）
10月6日〜12月1日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】