星空に「映え」る農作物 中国黒竜江省
3日、黒竜江省富錦市の硯山鎮長興村で撮影した星空の下の稲田。（佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
【新華社ハルビン8月13日】中国最大の穀倉地帯、黒竜江省で農作物が相次いで収穫期に入っている。夜になると、星空の下でさまざまな農作物が映え、幻想的な風景をつくり出している。
3日、黒竜江省富錦市の硯山鎮長興村で撮影した星空の下の稲田。（佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
3日、黒竜江省富錦市の硯山鎮長興村で撮影した星空の下の稲田。（スタック合成写真、佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
3日、黒竜江省富錦市の硯山鎮長興村で撮影した星空の下の稲田。（スタック合成写真、佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下の小麦畑。（7月25日撮影、佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
7月30日、黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下の小麦。（佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
7月30日、黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下の小麦畑。（スタック合成写真、佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
7月30日、黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下の小麦畑。（スタック合成写真、佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下の小麦畑。（7月25日撮影、佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
7日、黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下のアワ。（佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
7日、黒竜江省富錦市の上街基鎮万有村で撮影した星空の下のアワ畑。（佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
4日、黒竜江省富錦市の大楡樹鎮互助村で撮影した星空の下のスイカ畑。（佳木斯＝新華社配信/曲玉宝）
3日、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市の四豊山で星空に映えるリンゴ。（佳木斯＝新華社配信/陳志国）