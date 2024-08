◆古嶋滝、THE RAMPAGEのデビュー前からのファンだった

【モデルプレス=2024/08/13】LDH JAPANの新星ボーイズグループ・THE JET BOY BANGERZの古嶋滝が8月12日、自身のX(旧Twitter)を更新。10年前にTHE RAMPAGEに向けて書いた手紙を公開した。古嶋は「今から丁度10年前。実は、小学生の頃。THE RAMPAGEさんの武者修行を見に行き、 気づいたらメッセージを書いてました」と当時書いた手紙の一部を公開した。

◆古嶋滝の投稿に反響

THE RAMPAGE宛の手紙には「これからもがんばってください。ぼくもがんばります。古嶋滝」とひらがなでつづられており、小学生当時の古嶋の横顔もチラリ。また、8月12日には『BATTLE OF TOKYO 〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜』の埼玉公演の最終日で、古嶋が所属するTHE JET BOY BANGERZとTHE RAMPAGEが同じステージで共演。子どもの頃憧れていたグループとパフォーマンスを繰り広げた古嶋は、「あの時の俺に言いたい。今最高な先輩方と、一緒のステージに立ててるよ!夢って叶うんだな」と記した。この投稿には「やっぱり努力は裏切らない」「素敵なエピソードありがとう」「感動して泣いちゃった」「これからも見守らせてね」「まさに努力の人」「夢を与える立場になったんだね」「字が上手」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】