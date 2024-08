バレーボール男子日本代表から引退を示唆していたミドルブロッカー山内晶大が、自身のXを更新し注目を集めた。

「Paris Olympics has ended. Who knows when we’ll all be together again like this? Who knows we might “assemble” in LA?(パリオリンピックが終了しました。私たちがまたこうやって一緒にいられるのはいつになるか誰にもわからない。私たちがロサンゼルスで「集合」するかもしれないだなんて、誰が知っていることでしょうか?)」と綴り写真1枚を公開。男子バレー代表活動を一時休止すると宣言した西田有志を始め、小野寺太志、郄橋健太郎、関田誠大と共に爛乾譽鵐献磧辞瓮檗璽困鯣簣。

これに対しファンからは「ぜひ、ロサンゼルスで集合してください!まじで最高のメンバーです」「期待しちゃうじゃん!」「あなたたちはまさしくヒーロー」「日本のピンチに駆けつけてくれるのを待ってます」などと、オリンピック出場が最後かと思われた選手たちへの安堵と歓喜で溢れている。