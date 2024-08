日本4大ドームツアーを開催中のTOMORROW X TOGETHERが8月12日、フジテレビ『お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜』で行われた<めざましライブ>に初登場した。今年の<めざましライブ>最多となる8,000人の観客が熱狂した同ステージのオフィシャルレポートをお届けしたい。真夏の暑さを吹き飛ばすほどのMOA(ファンの呼称)の熱い歓声で迎えられたTOMORROW X TOGETHERはまず、4月リリースの6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』より、タイトル曲の日本語バージョン「Deja Vu [Japanese Ver.]」と、日本オリジナル曲「Force」を続けて披露。「去年は『めざましテレビ』に来ましたが、今年は『お台場冒険王』にも参加できて嬉しいです!」と喜びを伝えた。

■Blu-ray&DVD『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』





▲初回限定盤(Blu-ray) ▲初回限定盤(Blu-ray)



▲初回限定盤(DVD) ▲初回限定盤(DVD)



▲通常盤・初回プレス(Blu-ray) ▲通常盤・初回プレス(Blu-ray)



▲通常盤・初回プレス(DVD) ▲通常盤・初回プレス(DVD)

2024年9月4日(水)発売予約開始日:2024年6月3日(月)12:00予約リンク:https://txt.lnk.to/asm_jpPR【初回限定盤(Blu-ray)】TYXT-19034 13,200円(税込)・三方背ハードカバーケース (194mm×144mm×30.5mm)・フォトブック52P [初回限定盤(Blu-ray)Ver.] (188mm×140mm)・デジパック (188mm×140mm×17mm)・3 Discs・ポスター1枚 [初回限定盤(Blu-ray)Ver.] (562mm x 279.5mm)・メンバー別クリアフォトカード5枚セット (54mm×85.5mm)・メンバー別フォトカード5枚セット[初回限定盤(Blu-ray)Ver.] (178mm×127mm)▼DISC 12023.04.19 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA▼DISC 22023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA▼DISC 3Making of <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKA【初回限定盤(DVD)】TYBT-19040 12,100円(税込)・三方背ハードカバーケース (194mm×144mm×30.5mm)・フォトブック52P [初回限定盤(DVD)Ver.] (188mm×140mm)・デジパック (188mm×140mm×17mm)・3 Discs・ポスター1枚 [初回限定盤(DVD)Ver.] (562mm x 279.5mm)・クリアステッカー 1枚 (188mm×140mm)・メンバー別フォトカード5枚セット [初回限定盤(DVD)Ver.] (178mm×127mm)▼DISC 12023.04.19 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA▼DISC 22023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA▼DISC 32023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA [ENCORE]+Making of <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKA【通常盤・初回プレス(Blu-ray)】TYXT-19036/7 8,800円(税込)・フォトブック24P [通常盤(Blu-ray)Ver.] (180mm x 120mm)・2 Discs・メンバー別フォトカード1枚ランダム封入 (全5種) [通常盤(Blu-ray)Ver.] (127mm×89mm)▼DISC 12023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA▼DISC 2Making of <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA【通常盤・初回プレス(DVD)】・フォトブック24P [通常盤(DVD)Ver.] (180mm x 120mm)・2 Discs・メンバー別フォトカード1枚ランダム封入 (全5種) [通常盤(DVD)Ver.] (127mm×89mm)TYBT-19042/3 6,600円(税込)▼DISC 12023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA▼DISC 22023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA [ENCORE]+Making of <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKAアスペクト:NTSC / 16:9 WIDE SCREEN / COLOR音声:DIGITAL STEREOREGION:ALLMaking of <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA & KYOCERA DOME OSAKAには日本語テロップ付※各形態のフォトブック、ポスター、メンバー別フォトカードの内容(絵柄)は異なります。※ポスターは折りたたんだ状態で封入します。※【通常盤】Blu-ray と【通常盤】DVDのメンバー別フォトカードは初回プレス分のみ封入します。【Blu-ray/DVD収録内容】■2023.04.19 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at SAITAMA SUPER ARENA5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]Can’t We Just Leave The Monster Alive?Drama [Japanese Ver.]No RulesCat & Dog9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver.]We Lost The SummerCan’t You See Me? (世界が燃えてしまった夜、僕たちは...) [Japanese Ver.]0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]LO$ER=LO♡ERDear SputnikMagicOpening SequenceAnti-RomanticEternallyGood Boy Gone Bad [Japanese Ver.]Tinnitus (Wanna be a rock)Devil by the WindowAngel Or Devil [Japanese Ver.]Ice CreamHappy Fools (TOMORROW X TOGETHER Ver.)Sugar Rush Ride〈ENCORE〉Farewell, NeverlandBlue SpringOur Summer■2023.07.02 <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN at KYOCERA DOME OSAKA5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]Can’t We Just Leave The Monster Alive?Drama [Japanese Ver.]No RulesCat & Dog9と4分の3番線で君を待つ (Run Away) [Japanese Ver.]We Lost The SummerCan’t You See Me? (世界が燃えてしまった夜、僕たちは...) [Japanese Ver.]0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]LO$ER=LO♡ERDear SputnikForceMagicOpening Sequenceひとりの夜 (Hitori no Yoru)君じゃない誰かの愛し方 (Ring)Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]Tinnitus (Wanna be a rock)Devil by the WindowAngel Or Devil [Japanese Ver.]Ice CreamHappy Fools (TOMORROW X TOGETHER Ver.)Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]〈ENCORE〉Farewell, NeverlandBlue Spring紫陽花のような恋 (Hydrangea Love)Our SummerIto■店舗別購入特典下記対象店舗にて、映像商品『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE> IN JAPAN』のいずれか1枚をご購入いただいたお客様に各店舗オリジナル特典を1つ差し上げます。▼対象店舗・TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPAN : 5カットフォト(サイズ:180×65mm) 1枚・UNIVERSAL MUSIC STORE : フォトカード5枚セット・TOWER RECORDS : クリアファイル(サイズ : A5)5種のうちランダム1種・HMV : ステッカー(サイズ : 50×90mm) 5種のうちランダム1種・Amazon.co.jp : ビジュアルシート(サイズ : 275×195mm) 5種のうちランダム1種・楽天ブックス : クリアファイル(サイズ : A4)・セブンネット : スマホスタンド(サイズ : W133×H135mm)・ネオ・ウイング/CDJAPAN:大判ブロマイド(サイズ : 203×305mm)・TSUTAYA RECORDS : ポスター(サイズ : A2)・その他一般店共通特典 : ポストカード※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。※特典の絵柄は全て異なります。絵柄は後日お知らせいたします。(問)TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop JAPANカスタマーセンターhttps://help.weverse.io/weverse/?language=ja(問)ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンターhttps://support.universal-music.co.jp/hc/ja