【リネージュ2M:新サーバー「エデン」】事前登録:8月7日正午~8月20日23時59分まで(予定)

エヌ・シー・ジャパンは、Android/iOS/PC(NCSOFTの独自プラットフォームPURPLEを経由)用MMORPG「リネージュ2M」において、新サーバー「エデン」をオープンすることを8月7日に発表した。合わせて特設サイトを同日にオープンした。

特設サイト内では、事前登録の受付に加えて、価値尊重ワールドとしてオープンする新サーバー「エデン」の情報や公式生放送の実施が予告されている。

事前登録期間は8月7日正午~8月20日23時59分まで予定している。8月20日(火)までに事前登録を行なうことで入手できるクーポンコードを登録するとワールド共通報酬として「自由の騎士団のリング(イベント)」をもらえる。そのほか、「バーツ/ジグハルト/カイン 」「パプリオン/リンドビオル」ワールドのプレイヤーの専用報酬として「自由の騎士団 支援補給品(イベント)」、「エデン」 ワールドのプレイヤーの専用報酬として「エデンの祝福(イベント)」や、「エデンの騎士団英雄級スキルブック支援箱(イベント)」、「エデンの騎士団支援補給品(イベント)」を獲得することができる。

また、8月13日20時より配信予定の「リネージュ2M公式生放送 エデン プレビュー」にて新サーバー「エデン」の情報や、「スキル ケア ラッシュ(片手剣&弓)」、既存サーバーの「黄昏の隠れ処」、「超越神話級アガシオン:スケルス」などのアップデート情報などの発表を予定している。

「破壊された傲慢の塔頂上」の深淵区域や、新システム「ペット協会」追加

アップデート日:8月7日 定期メンテナンス時

「バーツ/ジグハルト/カイン」ワールドで、アリーナ ダンジョン「破壊された傲慢の塔頂上」に「深淵区域」が8月7日に追加された。「深淵区域」は既存のマップよりも難易度の高い区域になっている。また新システムとして「ペット協会」を実装。「ペット協会」は、ペットの成長ポイントを基に、特別な報酬の獲得に挑戦できるシステムで、保有しているペットでパーティを構成し、その成長ポイントの合計値に応じてバフ効果を獲得できる。さらに、期間ごとに指定されたペットを寄付することで、特別な報酬を獲得できる。

他にも、新たな装備として「投資のネックガード」が登場。「投資のネックガード」は装備することで「ダメージ リダクション」や「スキルダメージ増幅」などのステータスを上昇させることが可能となっている。

また、「パプリオン/リンドビオル」ワールドでは、血盟レイドに、伝説級血盟レイド「オルクス」を追加したほか、オーレン領地に覚醒ボス モンスターが追加された。

「血盟&キャラクター サーバー移動」

血盟&キャラクター移動期間:8月7日14時~8月13日23時59分まで (予定)

血盟を他のサーバーに移動することができる「血盟サーバー移動」とキャラクターを他のサーバーに移動することができる「キャラクター サーバー移動」を8月7日より開始。

「血盟サーバー移動」と「キャラクター サーバー移動」の利用可能回数は共有され、アカウント別に合計3回まで利用することができる。

「猛暑のスイカ農場」

開催日時:8月7日定期メンテナンス後~8月21日定期メンテナンス前まで(予定)

期間中、毎日12時30分と20時30分にイベント レイド「バーニスのスイカ農場」が開始。イベント レイド内に出現するスイカは、討伐すると冒険に役立つアイテムをドロップすることがある。

レベル「30/50/55/60/70/78」(※レベル78ダンジョンは既存サーバーのみ)から利用可能なイベント レイドがそれぞれあり、出現するモンスターの強さや討伐時に獲得するEXPなどが異なる。

「黄金のスイカ」討伐時、「バーニスの黄金のスイカ(イベント)」や「バーニスの包み(イベント)」などを参加した全員が獲得することができます。

「新サーバー『エデン』登場記念 ページシェアキャンペーン」開催

開催期間:8月7日~8月20日23時59分まで (予定)

キャンペーン期間中に、事前登録ページをSNSでシェアいただいた方の中から抽選で5名に3,000円分のギフトコードが当たるキャンペーンが実施。

「新サーバー『エデン』登場記念 事前登録キャンペーン」開催

開催期間:8月7日~8月30日23時59分まで (予定)

キャンペーン期間中に、事前登録ページからクーポンを発行し、登録をした方の中から抽選で10名に10,000円分のギフトコードが当たるキャンペーンが実施。

「リネージュ2M公式生放送 エデン プレビュー 開催決定記念フォロー&RPキャンペーン」開催

開催期間:8月7日~8月13日23時59分まで (予定)

リネージュ2M 公式生放送配信決定を記念して、抽選で5名に3,000円分のギフトコードが当たるフォロー&RPキャンペーンが実施。

(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.