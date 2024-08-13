µð¿Í¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×

¡ã8·î13Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡20²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§ºå¿À¡¡¸å¹¶¡§µð¿Í

¢¡ ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä

¡ÊÃæ¡Ë´Ý

¡ÊÆó¡ËµÈÀî

¡Ê»°¡ËºäËÜ

¡Êº¸¡Ë²¬ËÜÏÂ

¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî

¡Ê±¦¡ËÄ¹Ìî

¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ

¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ

¡ÊÅê¡Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó

¢¡ ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹

¡ÊÃæ¡Ë¶áËÜ

¡ÊÆó¡ËÃæÌî

¡Ê»°¡ËÅÏîµ

¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼

¡Ê°ì¡ËÂç»³

¡Êº¸¡ËÌî¸ý

¡ÊÊá¡ËÇßÌî

¡ÊÍ·¡ËÌÚÏ²

¡ÊÅê¡ËºÍÌÚ