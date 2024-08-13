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Elon Musk's X lets users sort replies to find more relevant comments | Mashable
Twitter finally fixes the most annoying change to replies - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2024/08/10/twitter-reply-sorting/
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