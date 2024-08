「R U Next？」出演で話題に！FIFTY FIFTY、ムン・シャネルの個人トレーラーを公開

ILLITを輩出したサバイバルプログラム「R U Next?」出演で話題になったFIFTY FIFTYの新メンバー、ムン・シャネルがベールを脱いだ。本日(13日)、FIFTY FIFTYは公式YouTubeチャンネルを通じて、個人トレーラー第2弾を公開した。映像には、写真を撮ったり記録を残しながら自分だけの方法で1日を過ごすムン・シャネルの日常が収められている。優れた歌唱力で知られているムン・シャネルだが、映像の中では彼女の様々な魅力を垣間見ることができる。

トレーラーは、彼女が小さなカメラを持って街のあちこちを歩き回りながら、自分の視線で世の中を捉えることから始まる。彼女にとって世界は巨大なインスピレーションの海であり、カメラのレンズを通してそれを覗き込むのは、想像力を絶えず刺激することである。様々な瞬間を収めて帰ってきたムン・シャネルは、自身が撮った写真の上に絵を描きながら1日を記録する。緑の角をつけた大きな恐竜や漢江を泳ぐ魚、ビル群の後ろに隠れている鬼まで、ムン・シャネルの豊かな想像力とセンスが目を引く。彼女の魅力的な歌声も注目を集めた。特に「What are the odds of living in a pretty but odd world? The chances are FIFTY FIFTY」という最後のナレーションは、明るく笑っているムン・シャネルの姿と相まって、新たな姿でFIFTY FIFTYとして活躍することを予告した。アテナに続いてムン・シャネルの個人トレーラーが公開され、さらに話題を集めているFIFTY FIFTYの2ndミニアルバムは、9月20日に発売される。