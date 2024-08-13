¡Ö¤É¤ó¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¿»Ò¥³¥¢¥é¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÂçÊª´¶¡×¡ÖÆÝ¤ó¤À¤¯¤ì¤¿¥ª¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡Ê¼¸Ë¸©¡¦Ã¸Ï©Åç¤Ë¤¢¤ëÇÀ¶È¸ø±à¡ÖÃ¸Ï©¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎµÖ¡×¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¢¥é¤ÎÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥³¥¢¥é¤Î´éÊ¸»úÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥¢¥é¡Ö¥Ê¥®¡×¤ÎÆ°²è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤Ë"±¦¼ê"¤òÃÖ¤¡¢³Ü²¼¤¢¤¿¤ê¤òÉï¤Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¥æ¡¼¥«¥ê¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Éï¤Ç¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È"¿¿´é"¤ËÌá¤ê¡¢²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¸¤Ã¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÊª´¶¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Û¤é¡¢¤Ê¤Ç¤Æ¤´¤é¤ó¡¡Åª¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö»Ò¶¡¤È¸À¤¦¤è¤êÆÝ¤ó¤À¤¯¤ì¤¿¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¸«¤¨¤ëw¡×¡Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì²á¤®¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¥³¥¢¥é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤«¡¢¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ã¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£