BTS ジミン＆ジョングク＆V、旅行バラエティ「Are You Sure?!」第3話の配信を控え特別メッセージ映像とポスター公開

「Disney+」にて、“BTS ユニット初”となるトラベルバラエティ「Are You Sure?!」を独占配信中。「Are You Sure?!」は世界的スーパースターBTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビのジミンとジョングクがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTS ユニット初”のトラベルバラエティだ。現在配信中の第1話と第2話では、アメリカでカヤックやバーベキュー、バイクを楽しみ、旅を満喫したふたり。第3話では、次の旅先を済州島に決めたジミン&ジョングクのもとに、メンバーのVがやってくることに!

8月15日(木)の第三話配信直前のタイミングにあわせて、BTSのマンネラインが集結したポスタービジュアル2種類、3人が揃ってコメントする特別メッセージ映像が到着。今回解禁になったのは、「Are You Sure?!(これでいいの?!)」ポーズを決めるジミン、ジョングク、そしてスペシャルゲストのVのシーズンポスター2種類。済州島の自然をバックにラフな格好で横に並ぶ3人と、水に潜る姿にイラストが施された無邪気な3人が印象的なビジュアルとなっている。また、一緒に公開された特別メッセージ映像では、BTSおなじみの息ぴったりな挨拶を披露!「Are You Sure?!(これでいいの?!)」というタイトルについても触れ、「変わったタイトルですが、喜怒哀楽が詰まった旅行ですよね?」とジョングク。ジミンも「癒される旅行だけでなく、僕らのありのままの本当の素の表情と予想できない面白いエピソードを詰め込みました」と見どころを解説。最後にVが「ARMY(BTSのファン)のみなさんが僕らが旅する姿をいつも喜んでくれたので、今回も皆さんの反応が気になってワクワクしてます」とファンへのコメントを寄せている。ARMYへの特別なプレゼントになることを願って彼らが企画したコンテンツ「Are You Sure⁈」は、毎週木曜日に1話ずつディズニープラスで独占配信中だ。