ÁÆÉÊ¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÁûÆ°¤Ë¡Ö¼ºÎé¤Ê¥¥ã¥é¤ä¤ó¤«¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤ó¤ä¤¢¤Î°ì¸À¤Ç¡×¤È¡Ö°ì¿Í»¿ÈÝ¡×¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬Í£°ì·É¸ì»È¤¦·ÝÇ½¿Í¤âË½Ïª
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2024Ç¯8·î12Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYouTube¤Ç»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö°ìÀþÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©º£¤Þ¤Ç¤Ï¡×
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯8·î4Æü¤Ë¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡¡Í½ÁªÇÔÂà¤Ç¡¼¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÄ¾¸å¤ËÅê¹Æ¤òºï½ü¤¹¤ë¤â¡¢SNS¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGoogle Pixel¡×¤ÎCM¤¬Èó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤â¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤¬´ü´Ö¤òÀß¤±¤º³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1¿Í¤ÇÊÐ¤Ã¤¿¤É¤Ã¤Á¤«¤Î°Õ¸«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤É¤Ã¤Á¤Î°Õ¸«¤â1¿Í¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¡Ö¤ä¤¹»Ò¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ìÈÖÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°Äó¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¤¤¤è¡£¤¨¤¨¡Á¡©¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤«¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ó¡©³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ó¤Î¤ªÁ°¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¼ºÎé¤Ê¥¥ã¥é¤ä¤ó¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ìÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤ó¡£²¿¡¢°ìÀþÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©º£¤Þ¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¼Õºá¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£À¿°Õ¤âÅÁ¤ï¤ë¤ä¤óÀµÄ¾¡×
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¼ÕºáÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¡£¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Ç¡¢ËÜ·ï¤ÎÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤òµºÜ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Êý¤ËÉ½¼¨¤·¤¿²èÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Áàºî¤ò¸í¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç´îÍø¤´¤Ã¤³¤È¤·¤Æ·Ý¿Í¤Ï¤ä¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ë·Ý¿Í¤È°û¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ë¡£¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼Á¤¬º£·ë¹½Âç´îÍø¾õÂÖ¤Ç¡¢²¿¸À¤ï¤ì¤ó¤Í¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤ë¤«¤é¡£Í·¤Ó¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÊ¸»ú½ñ¤¤¤Æ¸«¤»¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡£¸ýÆ¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ä¤ë¤ä¤í¡¢ÊÌ¤Ë¡×¤È²òÀâ¡£
¡Ö¼Õºá¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£À¿°Õ¤âÅÁ¤ï¤ë¤ä¤óÀµÄ¾¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¡©¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤ó¤ä¤¢¤Î°ì¸À¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦ÉÝ¤¤¡£SNS¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆÅÙ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥é¥¸¥ª¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ó¤Í¤ä¡£¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¾ì½ê¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤µ¡¢¼Õºá¤Î¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼Õ¤ë¾ì¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÎËÉÇÈÄé¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤¢¤«¤ó¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£³èÆ°µÙ»ßÂÅÅö¤ä¡£¡ØT.M.Revolution¡Ù¤ÎÀ¾Àî¡ÊÊÔÃí¡§µ®¶µ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤À¤±·É¸ì»È¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤ªÁ°¡£¥ª¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡£¡Ø¿ÍÁª¤ó¤É¤ó¤Í¤ó¥¢¥¤¥Ä¡Ù¤Ã¤Æ²¶¤è¤¦¸À¤¦¤Æ¤¿¤ï¡£¤Û¤é¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤«¤ó¡¢¥À¥á¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡ÖÀâ¶µ¡×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÁ°¤Ï¤Ï¤èÉüµ¢¤·¤Æ¡ØÉüµ¢Áá¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤é¤»¤í¡ª¥Õ¥¸¥â¥ó¡ÊÊÔÃí¡§¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¡Ë¤ÎÏÈ¤ä¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£