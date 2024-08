Devolver Digitalは、かわいい子羊がカルト教団を作り上げるアクションアドベンチャーゲーム『Cult of the Lamb』の無料大型アップデート「Unholy Alliance(不浄なる同盟)」を、Nintendo Switch/PS4/PS5/Xbox One,Series X|S/PC(Steam)にてリリースした。本作は主人公の子羊が、各地で信者を集め忌まわしき司教たちが支配する旧き信仰の地で自身の教えを広めていくアクションアドベンチャーゲームだ。

この度の大型アップデート配信を記念して、Nintendo eShop/PS Store/PC(Steam)では、ゲーム本編が定価から50%オフとなるセールを開催。セール期間や価格は各ショップからチェックしてほしい。さらに、限定スキンや自分で選択肢を選んで読み進めるデジタルアドベンチャーコミックなどが入った追加コンテンツ「Pilgrim Pack(ピルグリムパック)」も併せてリリースしている。※以下、リリースより引用。「Unholy Alliance(不浄なる同盟)」とは『Cult of the Lamb』にローカル協力プレイモードを追加する無料大型アップデート!異端者たちは休むことを知らず、子羊は仲間を必要としている。今回の拡張コンテンツ「Unholy Alliance(不浄なる同盟)」では、新たなプレイアブルキャラクター「山羊」が登場する! 血を以って召喚され、穢れより生まれたこの邪悪なる仲間は、ローカル協力プレイで聖なる子羊の仲間に加わることができる。共に聖戦にてダンジョンを征し、異端者を倒し、教団を築き、新たな力を求めていくのだ。さらに「不浄なる同盟」では、協力プレイの他にも、タロットカードや聖遺物、建築物、子羊が着る羊毛、信者の特性、クエスト、秘密など新たな要素が追加されている!<ゲームの特長>◆面白さは2人分、厄介事も2人分?『Cult of the Lamb』のキャンペーンモードをローカル協力プレイで楽しもう。1人は子羊を、もう1人は山羊を操作することになる。釣りやナックルボーンなど2人プレイに対応したミニゲームで遊んだり、穢れた武器やタロットカード、呪い、聖遺物を選んで2人の聖戦に乗り出したりしよう。◆個性あふれる信者たち「不浄なる同盟」では、新たな信者の特性が多数追加され、教団をこれまで以上に多様で、予測不可能にすることができる。信者は不眠症になったり、法を破った友を脱獄させたり、さらには蘇生された時のトラウマから不安状態に陥ったり、呪われてしまったりするようになる。そしてこれらの奇行は、あなたの教団が拡大するにつれて目撃することになるほんの一部に過ぎないのだ。◆数の暴力神の如き力を与える聖遺物やタロットカードを駆使して聖戦を次なる段階へ進めよう。その中には、協力プレイ用にデザインされたものも存在する。子羊と山羊は武器を交換したり、互いの背中を守ることで追加ダメージを与えたり、同時に攻撃を当てたりすることで、クリティカルヒットを発生させることができる。また、ソロプレイ用にも新たな力やアビリティが多数追加されている。追加コンテンツ「Pilgrim Pack(ピルグリムパック)」とは限定スキンに加えて、新たなストーリーを展開するアドベンチャーコミックが追加されるパック!「ヤララ」と「リノール」の2人と共に旧き信仰の地を旅して、新たな故郷となる場所を探そう。生贄を求める危険なカルト信者たちや獲物を探す恐ろしい怪物、奇妙なキノコの行商人…。次の犠牲者を求めてこの地をうろつく邪悪な獣の噂は言うまでもないだろう...。このインタラクティブ・アドベンチャーでは、新旧のキャラクターたちが出会い、語られなかった謎が明かされていく。あなたが今まで見たことがなかった『Cult of the Lamb』の世界を知ることができるだろう。『Cult of the Lamb』は、Nintendo Switch/PS4/PS5/Xbox One,Series X|S/PC(Steam)向けに配信中。