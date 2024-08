MAMAMOO ムンビョル、リパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」コンセプトフォト第2弾を公開

MAMAMOOのムンビョルが、多様な職業の人を再現した姿で様々な魅力をアピールした。彼女は本日(13日)0時、公式SNSを通じて1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」のコンセプトフォト第2弾を公開した。フォトの中のムンビョルはショーホストに変身し、ポジティブなエネルギーを伝えている。アクセサリーのグラビアを連想させるポーズなど、高級な雰囲気が加わり、ファッションセンスが輝いた。また、アンカーに扮した彼女がニューススタジオに座っている姿も公開された。彼女は黒縁メガネをかけ、知的な魅力を強調し、大きなリボンがついたスーツからは優雅かつ愛らしい魅力が感じられる。

このようにムンビョルは、先日公開された最初のコンセプトフォトを通じて、舞台の上のプロフェッショナルなアイドルと芸能番組の中の出演者に変身したことに続き、今回のショーホストとアンカーまで、放送局と関係のある様々な職業を再現した姿でカムバックへの期待を高めた。同作はムンビョルが2月に発売した1stフルアルバム「Starlit of Muse」のリパッケージアルバムだ。「Starlit of Muse」がムンビョル(ミューズ)によって完成した作品(星明かり)だったとすれば、「Starlit of Twinkle」はムンビョルの作品の1つ1つが集まって再び輝くという意味を持つ。ラップやボーカルなど、全てこなせるオールラウンダーの姿でもう一度限界のない能力を見せつける予定だ。1stフルアルバムのリパッケージアルバム「Starlit of Twinkle」は21日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。