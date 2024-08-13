¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡¥ª¥ê¥ª¥ó¾Þ¡ÛÂÀÅÄ³¤Ìé¤¬³®Àû¡ÖÃÃ¤¨¤¿µÓ¤ò¼ÂÎÏ¤È¤·¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¡ÖÂè67²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â6100Ëü±ß¡Ë¤È¡Ö½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â310Ëü±ß¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«Ëë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê25¡á²¬»³¡¦121´ü¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¶¥ÎØ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂÀÅÄ¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ï¡ÖÈèÏ«¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÊý¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÄ¶¶¯¹ÔÆüÄø¤Ç¤â¾õÂÖ¤Ë¤ÏOK¥µ¥¤¥ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÏÃÂê¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Î¤³¤È¤Ë¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤òÄ¥¤êµÍ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡£²ù¤·¤¤¸ÞÎØ¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Ãæ¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡¤Ç´°¾¡¤·¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¹ß³Ê¤ÈÈ½Äê¤µ¤ìÇÔÂà¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤Î°¼Á¤ÊÆ°¤¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÀäÂÐÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÍ¯¤«¤º¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¶¥µ»³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎG1¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼«Å¾¼Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¥ª¥Õ¤Ç¤Þ¤¿¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤ÎÄ¾¸å¡£ÅöÁ³¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÀÅÄ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¡ÖÅ´¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÃÃ¤¨¤¿µÓ¤ò¼ÂÎÏ¤È¤·¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£1ÁöÌÜ¡¢2ÆüÌÜ12R¥ª¥ê¥ª¥ó¾Þ¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ²¤é¤¹¡£