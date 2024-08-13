BOYNEXTDOOR、3rd EP『19.99』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BOYNEXTDOORの新作EP『19.99』は、8月13日より予約スタート！

BOYNEXTDOORが、9月10日（※韓国は9日）に3rd EP『19.99』をリリースすることが決定した。

本EPは「Nice ver.」「Dangerous ver.」「Twenty ver.」の3形態の他、「Clink ver.」がメンバー別で6形態発売される。また、weverse shop JAPAN では、「weverse albums ver.」も販売される。

8月13日より予約販売がスタート。それぞれCD予約・購入者には、先着で応募抽選用シリアルナンバーの付与や、フォトカード・クリアファイルなどの各ショップ限定特典がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

(P)&(C) KOZ Entertainment.

リリース情報

2024.09.10 ON SALE

EP『19.99』

※韓国リリース日は9月9日

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp