Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê¶ä¤ÎÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡¡¡Ö¶â¥á¥À¥ë¸«¤»¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¡×¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ò²ÖÂ«¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Ø
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï13Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç5·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¡Ê30¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¡¢Æ±½êÂ°¤ÎÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë60¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¡Ê28¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë57¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Èõ¸ýóÕ¡Ê28¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ò½Ð·Þ¤¨¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¸ÅÄ¤ÈÈõ¸ý¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÊ¸ÅÄÁª¼ê¤ÏÅìµþ¤Î»þ¡Ê¼«Ê¬¤È¡ËÆ±¤¸¶ä¥á¥À¥ë¤ÇÀ¨¤¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶â¤ò³Í¤ë¶¯¤µ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³®Àû¤¹¤ë2¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¶â¥á¥À¥ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª¿¿¤ÃÀè¤Ëà¸«¤»¤Æ¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÁ°²óÂç²ñ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£²ó¤Ï±þ±ç¤¹¤ëÂ¦¡£¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦´¶¾ð¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£