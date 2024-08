8月19日18時30分から4時間半にわたって放送される『CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP』(TBS系)の、出演アーティスト第2弾が発表された。

(関連:VALORANT×XG、KISS OF LIFE/LOL×NewJeans……Riotが仕掛ける音楽展開 K-POPシーンとチームゲームの親和性)

今回発表されたのは、Mrs. GREEN APPLE、北山宏光、Number_i、NewJeans、GEMN、LiSA、ORANGE RANGE、乃木坂46、KARA、ME:I、Girls2×iScream、Hi-Fi Un!cornの計12組。

Mrs. GREEN APPLEは、Honda 新型『FREED』新CMソングに起用されている「familie」のほか、「アポロドロス」「点描の唄」の3曲をフルサイズ初披露。ソロ初登場となる北山宏光は8月26日に発売される1stアルバム『ZOO』の収録曲 「COMIC」をテレビ初披露する。

Number_iは、1stフルアルバム『No.I』のリード曲「INZM」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。NewJeansはYouTubeでのMVの再生回数が累計2800万回再生を超えた「Supernatural」を歌唱。

また、中島健人とキタニタツヤによるユニット GEMNは、アニメ『【推しの子】』第2期オープニング主題歌「ファタール」を、LiSAは22枚目のシングル「ブラックボックス」をフルサイズでテレビ初歌唱。ORANGE RANGEはヒット曲「イケナイ太陽」「解放カーニバル」の2曲をパフォーマンスする。

乃木坂46は36枚目のシングルで5期生の井上和がセンターを務める「チートデイ」、KARAは約1年8カ月ぶりの最新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」と「GO GO サマー! ~ミスター」メドレー、ME:Iは「Click」と「Hi-Five」の2曲をそれぞれ披露する。

さらに、Girls2×iScreamはフルサイズ初披露となる「D.N.A.」を11人でのパフォーマンスで、Hi-Fi Un!cornは現在放送中のドラマストリーム『さっちゃん、僕は。』(TBS系)のオープニングテーマ「Left or Right」をフルサイズ初披露する。

(文=リアルサウンド編集部)