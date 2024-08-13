明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 日・５年物国債の入札

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ソラコム<147A>，ジーエヌアイ<2160>，グリコ<2206>，フジオフード<2752>，オイシックス<3182>，すかいらーく<3197>，トリドール<3397>，エムアップ<3661>，特種東海<3708>，チェンジＨＤ<3962>，パークシャ<3993>，ＰＡコンサル<4071>，Ａｐｐｉｅｒ<4180>，電通グループ<4324>，フリー<4478>，メドレー<4480>，ベース<4481>，エニマインド<5027>，弁護士ＣＯＭ<6027>，バリューＨＲ<6078>，荏原<6361>，日機装<6376>，マブチ<6592>，フェローテク<6890>，ライフネット<7157>，あいちＦＧ<7389>，バイセル<7685>，朝日インテク<7747>，ＩＤ＆ＥＨＤ<9161>，カドカワ<9468>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：シスコシステムズほか



出所：MINKABU PRESS