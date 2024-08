BTS・JIMIN＆JUNG KOOK出演『Are You Sure?!』にVが登場！特別ハイライト映像＆メッセージ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BTSのマンネラインが集結した『Are You Sure?!』シーズンポスター2種も公開!

BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演する、“BTSユニット初”となるトラベルバラエティ『Are You Sure?!』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、8月8日より独占配信中。

現在配信中の第1話と第2話では、アメリカでカヤックやバーベキュー、バイクを楽しみ、旅を満喫したふたり。第3話では、次の旅先を済州島に決めたJIMINとJUNG KOOKのもとに、BTSメンバーVがやってくる。

8月15日の第3話配信直前のタイミングにあわせて、BTSのマンネラインが集結したポスタービジュアル2種類、特別ハイライト映像、3人が揃ってコメントする特別メッセージ映像が到着した。

今回解禁になったのは、「Are You Sure?!(これでいいの?!)」ポーズを決める JIMIN、JUNG KOOK、そしてスペシャルゲストのVのシーズンポスター2種類。済州島の自然をバックにラフな格好で横に並ぶ3人と、水に潜る姿にイラストが施された無邪気な3人が印象的なビジュアルとなっている。

さらに、特別ハイライト映像では、「なんでおいてくの? 僕も行きたいと言って来ました」というVに、グクが「頑固なんです」とコメントしたり、ドライブシーンでは、「僕が最初のゲスト?」と尋ねるVにグクが「最初で…最後のゲストになるかも」と笑って見せる様子など、グクテテのやりとりにほっこり。

さらにJIMINとVが公園の遊具の何とも言えない絶妙な動きを全身で表現してみせる、お茶目な姿は必見。最後は、Vのソロ曲「Slow Dancing」にあわせて、船の上で寝転がりながら、写真を撮る3人。自然の中でリラックスした表情が見られる。

また、同時公開された特別メッセージ映像では、BTSおなじみの息ぴったりな挨拶を披露。「Are You Sure?!(これでい いの?!)」というタイトルについても触れ、「変わったタイトルですが、喜怒哀楽が詰まった旅行ですよね?」とJUNG KOOK。 JIMINも「癒される旅行だけでなく、僕らのありのままの本当の素の表情と予想できない面白いエピソードを詰め込みました」と見どころを解説。

最後にVが「ARMYの皆さんが僕らが旅する姿をいつも喜んでくれたので、今回も皆さんの反応が気になってワクワクしてます」とファンへのコメントを寄せた。

ARMYへの特別なプレゼントになることを願って彼らが企画したコンテンツ『Are You Sure?!』は、毎週木曜日に1話ずつ、ディズニープラスで独占配信中だ。

■『JIMIN&JUNG KOOK 「Are You Sure?!」 POP UP in Sapporo』開催中!

配信を記念して、旅の舞台となった北海道・札幌にちなんで、札幌の中心部に位置する複合商業施設「サッポロファクトリー」で行われる『JIMIN&JUNG KOOK 「Are You Sure?!」 POP UP in Sapporo』が8月13日よりスタート。初日から多くのファンが訪れ、大盛り上がりを見せた。

本ポップアップでは、ふたりの旅に思いを馳せながら追体験できる5つのコンテンツを展開。会場は出入り自由で、どこからでも楽しめるオープンスペースとなっている。

フォトロケーションでは、アメリカでのカヤック体験と済州島でシュノーケルするJIMIN&JUNG KOOKのビジュアルを背景に、ふたりと一緒にアクティビティを体験しているような写真をそれぞれ撮影することができる。また、ふたりが訪れた場所を示したロケーションマップや思い出フォトのパネル展示では、アメリカ、済州島、札幌各地での思い出フォトが盛りだくさん。札幌編には初出しのシーンカットも。

特大スクリーンでは、予告映像やカウントダウン映像、会場限定の札幌エピソード先行映像を上映。そして、タイトルにちなみ、「あなたにとっての“Sure(確か)”なもの」&応援メッセージが書けるメッセージボードも設置されていて、続々とファンの愛が書き込まれている。

さらに、来場した人には、先着で本ポップアップ限定グッズプレゼント。ディズニープラスの公式アカウント(XまたはInstagram) をフォローし、「#ディズニープラス」「#ディズニープラスでAreYouSure」をつけて投稿した人を対象に、ひとりにつき1セット配布される。こちらはなくなり次第配布終了。

その他、ディズニープラスで現在配信中のBTS関連作品を一挙に紹介する特別パネルも展示される。

『JIMIN&JUNG KOOK 「Are You Sure?!」 POP UP in Sapporo』は、8月13日~8月18日まで開催中。

(c) 2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

番組情報

Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』

08/08(木)より独占配信

※全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ

イベント情報

『JIMIN&JUNG KOOK「Are You Sure?!」POP UP in Sapporo』

08/13(火)~08/18(日)北海道・サッポロファクトリー アトリウム

Disney+(ディズニープラス)公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/