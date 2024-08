保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年7月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】北京ダックマニア(虎ノ門ヒルズ)

北京ダックマニア 写真:お店から

※集計期間:2024年6月25日〜2024年7月24日

6月29日放送のTBS「王様のブランチ」で奈緒さんがロケをしていたお店です。2024年1月にオープンした北京ダック専門店で、北京ダックをリーズナブルに味わえるお店として人気です。

食べログマガジンの「噂の新店」でも紹介しています。

【9位】牛庵(東銀座)

牛庵 出典:単身タイガース1971さん

<店舗情報>◆北京ダックマニア住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4FTEL : 03-6811-2218

6月25日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「銀座ランチの世界」で紹介されていた「牛庵」は「食べログ ステーキ 百名店」にも選出されたことのある実力店です。ランチでは「サービスステーキ」が1,300円で食べられるとあって、行列のできる人気店となっています。

【8位】銀座もちふじ (東銀座)

銀座もちふじ 出典:ロウパオさん

<店舗情報>◆牛庵住所 : 東京都中央区銀座6-13-6 華僑商工会ビル B1FTEL : 03-3542-0226

こちらも6月25日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「銀座ランチの世界」で紹介されていたお店です。2024年2月にオープンした、珍しいお雑煮専門店「銀座もちふじ」は、ついて3時間以内のこだわりの餅を使い、自分好みにお雑煮をカスタマイズできるお店です。

【7位】トラットリア タンタボッカ(北参道)

トラットリア タンタボッカ 出典:らっしーKさん

<店舗情報>◆銀座もちふじ住所 : 東京都中央区銀座3-11-16 VORT銀座イースト B1FTEL : 050-1720-0957

北参道で人気のイタリアンとして、SNSでも話題のお店です。「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」の選出店で、A5和牛炭火焼きを中心とした肉イタリアンが楽しめるお店です。

【6位】味の中華 羽衣 銀座本店(東銀座)

味の中華 羽衣 銀座本店 出典:chokochitcさん

<店舗情報>◆トラットリア タンタボッカ住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-1 ニュー外苑ハイツ 1FTEL : 050-3187-6924

こちらも6月25日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「銀座ランチの世界」で紹介されていたお店です。番組では、ボリューム満点でお得な「Cランチ(炸鶏麺セット)」1,200円が紹介されていました。

5位以内に入った注目店は?

【5位】GINZA SCHEVENINGEN(銀座)

GINZA SCHEVENINGEN 出典:マユ☆えもんさん

<店舗情報>◆味の中華 羽衣 銀座本店住所 : 東京都中央区銀座7-12-14 大栄会館 B1FTEL : 050-5868-7441

こちらも6月25日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「銀座ランチの世界」で紹介されていたお店です。番組では、ミートソースに卵を和えてオムレツ風に焼き上げた「銀座 スケベニンゲン」の名物「フリッタータ」1,100円が紹介されていました。

【4位】東陽町七厘家(東陽町)

東陽町七厘家 写真:お店から

<店舗情報>◆GINZA SCHEVENINGEN住所 : 東京都中央区銀座3-7-13 成田屋ビル B1FTEL : 050-5594-2794

7月2日放送の日本テレビ「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」で紹介されていた「東陽町七厘家」は、メニューが4,700種類以上もある居酒屋として話題です。さらに、どの料理も安いのに本格的な味へのこだわりに、スタジオメンバーもびっくりしていました。

【3位】いしだや(東銀座)

いしだや 出典:東行晋作さん

<店舗情報>◆東陽町七厘家住所 : 東京都江東区東陽4-6-14TEL : 03-5634-0707

こちらも6月25日放送のTBS「マツコの知らない世界」の「銀座ランチの世界」で紹介されていたお店です。魚の煮付けが人気で、ランチタイムには1,300円から食べられます。

【2位】一体感(東銀座)

一体感 写真:お店から

<店舗情報>◆いしだや住所 : 東京都中央区銀座3-13-2 登栄東銀座ビル B1FTEL : 03-6228-4793

6月に築地から東銀座に移転した人気のカレー店。注文があってから炊き上げる土鍋ご飯で食べるカレーです。SNSやテレビでも度々取り上げられていて、食べログマガジンの「今週のカレーとスパイス」でも紹介しています。

保存数1位のとんかつ店はこちら!

【1位】とんかつ ここまでやるか。(外苑前)

とんかつ ここまでやるか。 写真:お店から

<店舗情報>◆一体感住所 : 東京都中央区銀座4-14-1 石田ビル銀座 1FTEL : 050-5593-7585

7月13日放送のフジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」で、シソンヌ長谷川さんと岡田紗佳さんがロケで紹介したとんかつ店「とんかつ ここまでやるか。」。その名前の通り、徹底的にとんかつのおいしさを追求しています。

青山の人気イタリアン「malca」の北野シェフがプロデュースしていることもあり、食べログマガジンの「New Open News」や「噂の新店」でも取り上げています。

ランチは定食スタイル、ディナーはアラカルトで 写真:お店から

<店舗情報>◆とんかつ ここまでやるか。住所 : 東京都港区南青山3-2-4 セントラル青山No6-BATEL : 050-5593-0438

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

