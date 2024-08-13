¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë±³¤ò¤Ä¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡×20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¡ÄÊ¡¸¶ÍÚ¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤é¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯9·î16Æü¡Ê·î¡ËÌë11»þ¤è¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤òÇÛ¿®¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö°Ç¤È¥¥é¥¥é¤ÎÍîº¹¤¹¤´¤¤¡×¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØWinny¡Ù¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¥Ü¥¯¤Î¤»¤¤¡Ù¤Î¾¾ËÜÍ¥ºî¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ø¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ² The Family¡Ù¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ£°æÆ»¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£¼Ò²ñÇÉ¤ÎºîÉÊ¤òÂ¿¤¯°·¤¦2¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¡£¼ç±é¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤«µï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Î¡Èº£¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤ëºîÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡¢¾®Ìî²ÖÍü¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢ÁÒÍªµ®¡¢ÉðÅÄÎèÆà¤é¡¢Ê¡¸¶¤ÈÆ±À¤Âå¤Ç¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä20Âå¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÂ·¤¤¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡ß¾¾ËÜÍ¥ºî¡ßÆ£°æÆ»¿Í¤Ë¤è¤ë½é¥¿¥Ã¥°¤Ë¤Æ¡¢Åìµþ¤ÈÉÙ»³¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ·²Áü¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£8·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆÃÊó±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö°Ç¤È¥¥é¥¥é¤ÎÍîº¹¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤òÉÙ»³¤Ç²á¤´¤·¤¿5¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬20ÂåÈ¾¤Ð¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢³Æ¡¹¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤Ê¤ó¤È¤«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¸½ºß¤Ï½µ´©»ï¤Î¥´¥·¥Ã¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀîÊË¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤À¤í¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë±³¤ò¤Ä¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡£¤Ê¤Ë¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¤¤¤Ä¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÄü¤á¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»³¤Ç°ì»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ã·Æ£É÷²Ö¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¹â¹»À¸³è¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¹Ô¤¦´îÂ¿ÌîÍºÂÀ¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎCEO¤È¤·¤Æ¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¹âÌÚÍÎ²ð¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò³°¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¼ÂºÝ¤Ï·ÃÈæ¼÷¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¯ºù°æÍüº»¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤Î¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤Ê¤µ¤Þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡5¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤òÊú¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡½¡£½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Æµ¯¤¤¿¶§°»ö·ï¤«¤é¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤êºÆ¤Ó¤³¤Î5¿Í¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¡Ö¶§°ÈÈ¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¡£¡×Èà½÷¤¿¤Á¤Î²áµî¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ê¤Ë¤ò»×¤¤À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.