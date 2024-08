東京駅で元『オアシス』ノエル・ギャラガーを発見！余裕の“社長出勤”でフジロック会場へ

7月28日14時頃、夏休みの観光客であふれる東京駅構内を緊張感を漂わせて歩く、白いワイシャツに黒いパンツ姿の男たち。その中心にいるサングラス姿の不機嫌そうな表情の男性は、元『オアシス』のノエル・ギャラガーである。

「ノエルは昨年12月に約4年半ぶりとなる来日公演を行いましたが、今回はそれ以来の来日となりました。7月26〜28日にかけて開催された『FUJI ROCK FESTIVAL ’24』のヘッドライナーとして、ソロプロジェクト『ノエル・ギャラガー・ハイ・フライング・バーズ』で最終日の大トリを務めたのです」(音楽雑誌編集者)

当日、ノエルのライブは午後9時に予定されており、会場は新潟県の苗場スキー場。14時時点でまだ東京駅で、ご覧の“大名行列”ということは、会場入りは余裕の“社長出勤”だったということなのだろう。

ライブでは、序盤は自身のソロ楽曲を披露し、中盤以降は、『オアシス』の楽曲を披露。アンコールでは、「Stand by Me」、「Live Forever」、「Don’t Look Back in Anger」と3曲も披露し、観客とともに大合唱と最高のパフォーマンスを見せてくれた。会場や配信でライブを観戦したファンはSNSで、《後半は明らかに日本のファンのためのラインナップだった。ノエルは口は悪いがファンにはすごく優しい》《口や態度が悪いのはスタイルで本当はいい奴。リアム、今だったら兄貴、一緒にやってくれるかもよ》といった投稿が相次いだ。

「『オアシス』は今年でデビュー30周年を迎えましたが、弟のリアム・ギャラガーとの不仲は未だ継続中です。ただ最近のインタビューでは、再結成の話題を振られても2人とも冗談を交わしたり笑顔が見られるようになり、歩み寄る姿勢も見られます。『希望は捨てていない』と語る関係者は少なくありません」(前出・編集者)

日本のファンも、『オアシス』再結成来日公演を決して諦めてはいないーー。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム:https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X:https://twitter.com/FRIDAY_twit