「スター・ウォーズ 無法者たち」 発売後の配信予定を公開。2つのストーリーパックが順次配信
【スター・ウォーズ 無法者たち】
8月30日 発売予定
価格： スタンダードエディション：9,790円 ゴールドエディション：15,400円 アルティメットエディション：18,150円
8月30日 発売予定
価格： スタンダードエディション：9,790円 ゴールドエディション：15,400円 アルティメットエディション：18,150円
ユービーアイソフトは、8月30日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X｜S/PC用オープンワールドアドベンチャー「Star Wars Outlaws（スター・ウォーズ 無法者たち）」において、発売後の配信予定を8月6日に公開した。
「スター・ウォーズ 無法者たち」は、ならず者のケイ・ヴェスとして「スター・ウォーズ」の世界を冒険するオープンワールドアドベンチャー。
今回、発売後の配信コンテンツとして、シーズンパス所有者は2つのストーリーパック（個別購入も可能）が登場する。
ストーリーパック第1弾として「スター・ウォーズ 無法者たち：Wild Card」が2024年秋に登場予定。また、第2弾となる「スター・ウォーズ 無法者たち：A Pirate's Fortune 」が2025年春に配信を予定している。
□「スター・ウォーズ 無法者たち」ローンチ後の配信予定を公開
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