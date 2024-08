【スター・ウォーズ 無法者たち】8月30日 発売予定価格: スタンダードエディション:9,790円 ゴールドエディション:15,400円 アルティメットエディション:18,150円

ユービーアイソフトは、8月30日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアドベンチャー「Star Wars Outlaws(スター・ウォーズ 無法者たち)」において、発売後の配信予定を8月6日に公開した。

「スター・ウォーズ 無法者たち」は、ならず者のケイ・ヴェスとして「スター・ウォーズ」の世界を冒険するオープンワールドアドベンチャー。

今回、発売後の配信コンテンツとして、シーズンパス所有者は2つのストーリーパック(個別購入も可能)が登場する。

ストーリーパック第1弾として「スター・ウォーズ 無法者たち:Wild Card」が2024年秋に登場予定。また、第2弾となる「スター・ウォーズ 無法者たち:A Pirate's Fortune 」が2025年春に配信を予定している。

