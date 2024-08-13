東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
国内企業物価（7月）08:50
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
結果 3.0%
予想 3.2% 前回 2.9%（前年比)
【豪州】
Westpac消費者信頼感指数（8月）09:30
結果 2.8%
予想 N/A 前回 -1.1%（前月比)
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ前米大統領(イーロン・マスクとXで対談）
米有権者にとって最大の関心は経済とインフレ
7月に暗殺未遂事件のあったペンシルバニア州へ「10月に戻る」と発言
※経済指標
【日本】
国内企業物価（7月）08:50
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)
結果 3.0%
予想 3.2% 前回 2.9%（前年比)
【豪州】
Westpac消費者信頼感指数（8月）09:30
結果 2.8%
予想 N/A 前回 -1.1%（前月比)
※要人発言やニュース
【米国】
トランプ前米大統領(イーロン・マスクとXで対談）
米有権者にとって最大の関心は経済とインフレ
7月に暗殺未遂事件のあったペンシルバニア州へ「10月に戻る」と発言