東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（7月）08:50

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.2%（前月比)

結果 3.0%

予想 3.2% 前回 2.9%（前年比)



【豪州】

Westpac消費者信頼感指数（8月）09:30

結果 2.8%

予想 N/A 前回 -1.1%（前月比)



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ前米大統領(イーロン・マスクとXで対談）

米有権者にとって最大の関心は経済とインフレ

7月に暗殺未遂事件のあったペンシルバニア州へ「10月に戻る」と発言

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