マイケル・シェンカーが、来月リリースするニュー・アルバム『MY YEARS WITH UFO』でコラボしたガンズ・アンド・ローゼズのアクセル・ローズ(Vo)を完璧主義者と表した。シェンカーは、UFO加入から 50年が経つのを記念し、新作で彼が在籍していた時代(70年代)のUFOの楽曲をゲストを迎え再レコーディングすることにしたが、アクセルは、スラッシュからその話を聞き、自ら名乗り出てきたという。

ガンズ・アンド・ローゼズ関連のポッドキャスト『Appetite For Distortion』にゲスト出演したシェンカーは、アルバムに参加したアクセル・ローズとスラッシュについてこう語った。「俺は、スラッシュとずっと何かやってみたいと思ってた。マイケル(・ヴォス/共同プロデューサー)が最初に彼に接触し、俺らがやろうとしていることを伝えたら、彼は賛同した。それで、フランクフルトのレコーディング・スタジオで会った」「そのとき、スラッシュから、“マイケル、俺が何するかアクセルに話したら、”俺も1曲歌いたい“って言ってたよ”って言われたんだ。俺は“それは素晴らしい。アクセルにどの曲がいいか訊いてくれ”って答えた。結局、アクセルは“Too Hot To Handle”と“Only You Can Rock Me”と“Love To Love”を歌うことになった。だが、彼らは当時、ツアー中で、アクセルは“Only You Can Rock Me”と“Too Hot To Handle”での自分のパフォーマンスに満足しなかった。曲が多過ぎたんだな。ツアー中だったから、彼は“Love To Love”だけに専念したかったんだ。彼は完璧主義者だ。俺はそれに気づいた」9月20日にearMUSICからリリースされる『MY YEARS WITH UFO』の収録曲と参加アーティストは以下のとおり。「Natural Thing」feat. ディー・スナイダー、ジョエル・ホークストラ「Only You Can Rock Me」feat. ジョーイ・テンペスト、ロジャー・グローヴァー「Doctor, Doctor」feat. ジョー・リン・ターナー、カーマイン・アピス「Mother Mary」feat. スラッシュ、エリック・グロンウォール「This Kids」 feat. ビフ・バイフォード「Love To Love」feat. アクセル・ローズ「Lights Out」feat. ジェフ・スコット・ソート、ジョン・ノーラム「Rock Bottom」feat. カイ・ハンセン「Too Hot To Handle」feat. ジョー・リン・ターナー、エイドリアン・ヴァンデンバーグ、カーマイン・アピス「Let It Roll」feat. マイケル・ヴォス「Shoot, Shoot」feat. スティーヴン・パーシーすでに6月、スラッシュと元スキッド・ロウのエリック・グロンウォールをフィーチャーしたリード・シングル「Mother Mary」がリリースされている。Ako Suzuki