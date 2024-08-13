¥á¥Ã¥Ä»±²¼3A¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ö¤¢¤Þ¤ê½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö¤Ç¤¹¤¬¡×¸½¾õ¸ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡Ä¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä»±²¼3A¥·¥é¥¥å¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¡ØDFA¡Ù¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖInstagram¤é¤·¤¤¥¥é¥¥é¤·¤¿ÏÃ¤ä¡¢ÎÉ¤¤Êó¹ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¾Ð¡¡ÀèÆü¡¢Mets¤è¤ê¡Øº£Æü¡¢·¯¤òDFA¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈDFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÆüËÜ¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ï¾¯¤·¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø²ø²æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ù¤·¤¹¤®¤ëÄÌ¹ð¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¡¢¤½¤·¤ÆDFA¤È¡¢ËèÆüËèÆü¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢¼ºË¾¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ¨¤ê¤º¤Ë¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òµá¤á´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤È¤Þ¤¡¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤Æ¡Ø¤¦¤ï¡¢½Å¤Ã¡Ù¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇµÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ë¡ØÌîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø²¿¤È¤«Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·è¤·¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¯Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¡£DFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Í³·ÀÌó¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3A»ÄÎ±¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤«¤º¤ËÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤â¹¹¿·¤·¤¿¤ê¤Ç¤±¤Ø¤ó¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤»ö¤Ç¤¹¤¬Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤È¿Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤¯¤¸¤Ã¤Æ¡¢Å¥½¤¯¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¨¤ê¤º¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¡Ö¤Û¤Ê¤Þ¤¿¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ïº£µ¨¥á¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï5»î¹ç¡¢3²ó2/3¤òÅê¤²5»Í»àµå¤ÇËÉ¸æÎ¨12¡¦27¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢³«Ëë¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£3A¤Ç¤âÀ©µåÆñ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡¢7·î26Æü¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹DFA¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»±²¼3A¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3A¤Ç¤Ïº£µ¨16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨8¡¦80¡£º£·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿¡£