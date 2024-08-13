½Õ¹â2Ç¯Ï¢Â³MVP¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¡SAGAµ×¸÷¤Î¿¼ß·¤á¤°¤ß¤¬º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö´°Á´Ç³¾Æ¡×¤òÁª¤ó¤ÀÌõ¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ç10·î³«Ëë¤Î¿·¥ê¡¼¥°¡ÖSV¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬12Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¤ª¤ª¤à¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ç¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Î²¼Éô¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡ÖV¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¥ô¥º·§ËÜ¤È3¥»¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¡Ê25¡½20¡¢23¡½25¡¢25¡½20¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£SAGAµ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÃæÀîÈþÍ®¡Ê24¡Ë¡¢¿¼ß·¤á¤°¤ß¡Ê21¡Ë¡¢±ü¸¶²Ö¡Ê24¡Ë¡¢µÈÉðÈþ²Â¡Ê21¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê23¡Ë¡¢°æ¾åÌ¤Í£Æà¡Ê18¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¡¦À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê24¡Ë¡£
¡¡¿¿¿·¤·¤¤¥³¡¼¥È¤Ë¾Ð´é¤¬±Ç¤¨¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Î½Ð¤À¤·¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¤È¤â¤Ë¿¼ß·¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£¡ÖÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤â¸«¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾ÈÌÀ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£´é¤ËÉâ¤«¤ó¤À¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤¤´¶¿¨¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯4·î¤Ë³«´Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö12¡×¤¬´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìËÜÎ©¤Á¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¹âÂ´2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Îºòµ¨¡Ê2023¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁíÆÀÅÀ¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥µ¡¼¥Ö¡Ë¤ÏÆ±1¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î206ÆÀÅÀ¤Î3Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ë71ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢¼Â¹â¡Ê²¬»³¡Ë¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î·èÄêÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò´Þ¤á¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤À¤±¤Ë¡¢²ÝÂê¤ÈÆü¡¹¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£²áµî·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºòµ¨¤Î°Å°Ç¤«¤é¡¢¸÷¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£·§ËÜ¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤ÈÂè3¥»¥Ã¥È¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¶¯ÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¶ìÇº¤òÃÎ¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¿¼ß·¤Î»Ñ¤ò´î¤ó¤À¡£ÆÀÅÀ¤Î¤¿¤Ó¤ËÀ¾Â¼¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¸å±Ò¤Ç·ø¼Â¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂçÃÝÎ¤Êâ¡Ê30¡Ë¤«¤é¡Ö¥á¥°¡Ê¿¼ß·¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥¹¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´Ç³¾Æ¡×¤Î4Ê¸»ú¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÈë¤á¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤Ï¡¢·ë¹½Ç®¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÄÌÏ©¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¼ß·¤Î²£¤ò¡¢ÁÝ½ü¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«¡¢¤¹¤´¤«¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤è¤Ã¤¿¿Í¤ä¤Í¤¨¡×¡£´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃúÇ«¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£Î§µÁ¤Ê¿ÍÊÁ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ø¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡Ù¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¡£¥³¡¼¥È¤Çµ±¤¯¤¿¤á¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÎÏ¡¢¤½¤·¤Æµ¤ÎÏ¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¡£À¹¤ë²Æ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢21ºÐ¤Î¿´¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë