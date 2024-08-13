¶ÀÍ¥æÆ¡ÖºÇ¤Ã¹â¤Ë¹¬¤»¡ª¡×X¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤òÊó¹ð¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»îÎý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤ÆÉ¬Á³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò76¥¥íµé¤Î¶ÀÍ¥æÆ¡Ê22¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²þ¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶À¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°ÅÄæÆ¸ã¥³¡¼¥Á¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÎý½¬¡¢²ø²æ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¿¤¯¤µ¤ó»îÎý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤ÆÉ¬Á³¤Ç¤·¤¿¡£æÆ¸ã¥³¡¼¥Á¤ËºÇ¤Ã¹â¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ø¥«¥ï¥¤¥¤¡Ù±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¤Ã¹â¤Ë¹¬¤»¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¶À¡£¶¦±é¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸Å²ì¥·¥å¥¦¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö2024¡¦¥Ñ¥ê¤Þ¤Í¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°76¥¥íµé¡¡¶â¥á¥À¥ë¡¡¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¡¡¥Å¥é¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¼ê»ý¤Á¤Î¥Å¥é¤Ç¡¡ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤½Ö´Ö¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤Þ¤·¤¿!!!!!!¡×¡ÖºÇ¹â¤Î²Ä°¦¤¤¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤Æµã¤±¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ä¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£