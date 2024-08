Number_iが、8月11日に行われた『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』に出演した。

Number_iは4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催された『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演を果たしていたが、国内の音楽フェスに出演するのは今回が初。どの曲をどのような形で披露していくのか、さまざまな予想が立てられていたと思うのだが、結論から言ってしまえば――「Number_iとはどういうグループなのか」を限られた時間で表現し切ったステージだった。

デビュー曲「GOAT」のMVを取り入れたオープニング映像。そこから繋げた1曲目は、もちろん「GOAT」だ。「皆さんと最高の夏にしたいと思います!」と平野紫耀が観客に呼びかける。彼らの原点であり、名刺代わりとも言える一曲で、冒頭からダンサーとともに盛り上げていく。

「俺たちの音楽で楽しんでいってください!」と、今度は神宮寺勇太が呼びかけて「SQUARE_ONE」へ。会場を心地好く揺らしたあとは、夏の青空の下で聴くのによく似合う、爽快感たっぷりな「No-Yes」へ続ける。ステージの端まで向かって、左右に立つ観客にも近くで歌を届ける3人。初めてフェスのメインステージに立ったアーティストが、「ステージを広く使うのが難しい」という趣旨の発言をしているのをたまに聞くのだが、今まで大きなステージを経験してきた彼らだけに、その姿を見て流石だなとも思った。

MCでは、後方まで人が埋まった光景に「手がいっぱい!」と喜びの声を上げる平野と、「嬉しいね、Number_iとしてフェスに出させてもらえて」としみじみと語る神宮寺。単独ライブとはまた違う客層に、岸優太も「男性の方も多いね」と会場全体を見渡す。「男性の声聞きたい!」というふたりからのリクエストで、岸が「男性の方、僕が『元気ですかー?』って言ったらオリジナリティの声ください!」と呼びかけると、思い思いの叫びが混ざった野太い大歓声があがった。それを受けて「ヤバイ!」「野球部みたい!」と、驚きながらも嬉しそうな表情を浮かべる3人だった。

「夏の暑さにぴったりな、南国っぽい、チルな曲」と岸が紹介して始めたのは、「Banana (Take It Lazy)」。序盤は観客と一緒に盛り上がるような楽曲が続いたが、ここからは彼らの歌声に聴き入るステージに一度シフトする。続く「Blow Your Cover」は、スタンドマイクでのパフォーマンス。途中からダンサーも加わり、切ない恋愛の世界観が表現された。

そこから、静寂を打ち破るように「FUJI」へ。ダンサーとの息の合ったダンスブレイクから、「BON」へとシームレスになだれ込む。本日2度目の「GOAT」は、サビの〈GOAT〉部分の尺を長めにアレンジしたバージョン。「さっきよりも盛り上がっていけますか!」と神宮寺が煽り、平野と岸もステージを縦横無尽に駆け回る。たくさんのオーディエンスの拳が突き上がっていた。

「明日からまた日常生活に戻るなかで、うまく馴染めない方への背中を押せるような曲」と平野が語りラストに披露されたのは、「i」。〈一握りの幸せもいい/そんなふうに思えたら/見つかった小さな i〉という身近な幸せを歌った曲だ。ここに集まった人たちが、楽しい時間が終わったあとも充実した日々を過ごせるような、そんなエールを届けた。

Number_iの多彩な楽曲を披露し、曲によってダンサーも混えて視覚的にも変化をつけながら、今彼らが持つ引き出しが余すことなく伝えられたステージだった。おそらく、この日初めてNumber_iのライブを観た人も多くいただろう。少なくとも筆者がいた後方エリアでは、他の出演アーティストのTシャツやタオルを身に着けながらも、最後までライブを見届けている人がほとんどだった。彼らが音楽フェスに出演しない限りは、きっとなかなか交わることのなかった点だ。見る機会もなかったであろう人たちに、Number_iの実力とパフォーマンスが届いた一日だったと思う。

Number_iは8月17日、18日に『SUMMER SONIC 2024』、10月13日には愛知で開催される『WIRED MUSIC FESTIVAL'24』にも出演を控えている。こうした音楽イベントへの出演で、彼らの本気と音楽が幅広い層に広まっていくはずだ。

(文=かなざわまゆ)