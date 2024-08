アメリカの第49代副大統領で、2024年アメリカ合衆国大統領選挙からの撤退を表明したジョー・バイデン大統領の後任候補として民主党の指名候補となったのがカマラ・ハリス氏です。同氏はすでに各地で選挙資金集めのための集会を開催しており、地元であるサンフランシスコでは総額1200万ドル(約17億7000万円)以上を集めたと報じられている通り、大統領選挙に向けて着々と準備を進めています。しかし、ハリス氏が各地で開催している集会の写真は「AIで作成された偽画像である」と、共和党の指名候補であるドナルド・トランプ前大統領が主張していることが明らかになりました。

BREAKING REPORT: Harris campaign BUSTED using FAKE crowd photo at campaign rally stop.. pic.twitter.com/HjTjN7vCdz— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) August 10, 2024

1) This is an actual photo of a 15,000-person crowd for Harris-Walz in Michigan



2) Trump has still not campaigned in a swing state in over a week... Low energy? pic.twitter.com/VgTfoMAcuk— Kamala HQ (@KamalaHQ) August 11, 2024

Insecure Trump Lies, Claims Harris Crowd Was Manipulated With AIhttps://www.rollingstone.com/politics/politics-news/trump-lies-harris-crowd-manipulated-ai-1235077949/Trump baselessly charges Harris rally crowd ‘didn’t exist’https://ny1.com/nyc/all-boroughs/politics/2024/08/11/trump-kamala-harris-michigan-rally-aiTrump Falsely Claims Harris’s Rally Crowds Are A.I.-Generated - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/08/11/us/politics/trump-harris-crowds-ai.htmlハリス氏と民主党の副大統領候補であるミネソタ州知事のティム・ウォルツ氏は、現地時間の2024年8月7日にミシガン州デトロイトで集会を開きました。この集会の直後、トランプ氏は自身の立ち上げたSNSであるTruth Socialの自身のアカウントを更新し、「見てください、私たちは偽の『群衆』と一緒に彼女を捕まえました。そこには誰もいませんでした!」と投稿し、ハリス陣営の投稿した画像がAIで生成した偽画像であると主張。さらに、「カマラが空港でインチキしたことに気づいた人はいるでしょうか?飛行機には誰もおらず、彼女は群衆をAIで生成し、信者に囲まれているかのような画像を作り上げました。空港の整備員が偽の群衆の写真に気づいて指摘しました。後に、副大統領専用機の鏡面仕上げの反射により、AI生成画像であることが確認されています。彼女は詐欺師だ。彼女はあたかも1万人の群衆に囲まれているかのように見えますが、これは明らかに虚偽です!同じ「偽の群衆」が、彼女の演説でも登場しています。これが民主党が選挙で勝つ方法です。偽のイメージを作り上げることは選挙妨害であり、彼女は失格になるべきです。そんなことをする人は、どんなことでもごまかします!」と投稿し、ハリス陣営を痛烈に批判しています。なお、トランプ氏の主張はソーシャルメディアストラテジストを名乗るトランプ支持者のChuck Callesto氏が投稿した、「ハリス陣営の投稿した選挙集会の写真は偽画像である」という主張をもとにしたものであるようです。Callesto氏は副大統領専用機の鏡面仕上げに群衆が写っていないことから画像は偽画像であると指摘していますが、X(旧Twitter)のノートには「群衆は実際に存在し、集会には何千人もの人々が参加し、その多くが集会の様子を撮影した写真や動画を投稿しています」と記されています。例えば別アングルから撮影された写真のひとつが以下。以下の動画の26分頃からは、「副大統領専用機を取り囲む群衆の様子」を問題の画像に近いアングルで確認できます。WATCH LIVE: Harris and Walz hold campaign rally in Detroit - YouTubeまた、AP通信やその他の報道機関がデトロイトの集会の様子を撮影しており、地元メディアのMichigan Local Newsも集会には約1万5000人が集まったと写真付きで報じています。Our top photos from Kamala Harris’ Detroit rally with Tim Walz - mlive.comhttps://www.mlive.com/politics/2024/08/our-favorite-photos-from-kamala-harris-detroit-rally-with-tim-walz.htmlファクトチェック機関のSnopes.comも画像がAI生成のものか否かを診断しており、「96%で人間が撮影した写真」という結論を下しています。Real Pic of Crowd at Rally for Harris and Walz? | Snopes.comhttps://www.snopes.com/fact-check/harris-walz-crowd/ハリス陣営の運営するXアカウントであるKamala HQも、即座にAI生成の偽画像ではないと述べ、トランプ氏の主張を否定。さらに、「トランプ氏は1週間以上も激戦州で選挙活動を行なっていませんが、エネルギー不足でしょうか?」と投稿しています。なお、Rolling Stoneは「トランプ氏は自身の集会の参加者数を誇張することが多く、逆に対立候補であるハリス陣営の集会参加者数を過小評価したいようです」と指摘しています。