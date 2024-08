リヴァプールは日本代表MF遠藤航と同じ6番タイプの選手獲得に手を焼いているようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプール行きが伝えられていたレアル・ソシエダ所属のスペイン代表MFマルティン・スビメンディは残留を決断したという。同選手は今夏、バイエルン・ミュンヘンやアーセナル、そしてリヴァプールからオファーが届いたがその全てを拒否。揺るぎないクラブ愛を証明して見せた。





Martín Zubimendi rejects Liverpool after he did the same with Bayern and Arsenal opportunities in the recent years.



Unconditional love for Real Sociedad, as he’s staying; open to signing new deal.



Contract proposal from Sociedad way lower than Liverpool’s contract bid. pic.twitter.com/ohL6juOs5l