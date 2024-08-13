¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×´Ý¹â°¦¼Â¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È¤Î7Ç¯Á°¤Î·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¤µ¤ó¤Ï8·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇJ2¥ê¡¼¥°¡¦ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹½êÂ°¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯Áª¼ê¤È¤Î7Ç¯Á°¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§´Ý¹â°¦¼Â¡¢É×¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤È¤Î7Ç¯Á°¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö·ëº§¼°7¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ³ÁÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§´Ý¹â°¦¼Â¡¢É×¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤È¤Î7Ç¯Á°¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×´Ý¹â¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï·ëº§¼°¤ò¤·¤¿Æü¡¡¤¢¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ÏÆþÀÒ¤·¤¿Æü(12·î)¤Ë¤·¤Æ¤ë¡¡#20170811 #³ÁÃ«²È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£7Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë³ÁÃ«Áª¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÇÀ¸¤Ë¿²Å¾¤Ö2¿Í¡£´Ý¹â¤µ¤ó¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¡¢³ÁÃ«Áª¼ê¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÇÌÜ¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Âè3»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ2¿Í¤Ï2016Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£2018Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬¡¢2021Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢2024Ç¯4·î23Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè»°»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè3»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Instagram¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)