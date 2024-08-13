『SUMMER SONIC 2024』＆『SONICMANIA』WOWOW配信アーティスト第2弾　告知画像

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　『SUMMER SONIC 2024』と『SONICMANIA』の、WOWOWオンデマンドでの配信アーティスト第2弾が公開となった。

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　今回発表されたのは、UNDERWORLD、VICTORIA、YOUNG FATHERS、Apes、avantgardey、GLAY、imase、LAUFEY、LAUREN SPENCER SMITH、LEE YOUNGJI、(sic)boy、STEPHEN SANCHEZ、SUPER BEAVER、VIOLETTE WAUTIER、AJR、ちゃんみな、GRETA VAN FLEET、HYDE、INI、IVE、Leina、mikah、YVES TUMORの計23組。

　また、『SUMMER SONIC 2024』『SONICMANIA』の配信時間も決定。『SUMMER SONIC 2024』DAY1、DAY2は8月17日、18日午前11時、『SONICMANIA』は8月16日午後8時30分から配信する。

　今後もイベント当日に向けて、配信アーティストの追加や、配信タイムテーブルを公開予定とのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）