¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Öº£¤â¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×àÄà¤ê¥Ð¥«á3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Á¤ã¤ó¡ª¥¹¡¼¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×È¿¶ÁÂ¿¿ô
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Âç¸æ½êÇÐÍ¥¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹À¥¥¢¥ê¥¹¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤ÈßÀÅÄ³Ù¡£3¿Í¤Ï2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¤Ë¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ°ÊÍè¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¡ÖÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×ÅùÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬21ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ªÆó¿Í¤«¤é¤ª¼Çµï¤Î³Ú¤·¤µ¡¢"¥³¥á¥Ç¥£¡¼"¤Î¤ª¼Çµï¤òÂô»³¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¹À¥¥¢¥ê¥¹¡£¡Ö¤Þ¤¿Äà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£