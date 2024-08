『ABEMA』が24−25シーズンもブンデスリーガを配信！　MF堂安律のフライブルクを中心に毎節1試合を無料生中継

『ABEMA(アベマ)』は13日、2024−25シーズンのブンデスリーガを一部配信することを発表した。今回の発表によると、日本代表の“10番”MF堂安律が所属するフライブルクを中心に、DF伊藤洋輝のバイエルンやDF板倉滉のボルシアMGなど、毎節厳選した1試合を無料生中継するとのことだ。また、『ABEMA』にて無料生中継する試合のハイライトに加え、日本人選手が所属するクラブの試合ハイライトを最大2試合無料で配信するといい、MF奥川雅也のアウクスブルクやFW町野修斗のホルシュタイン・キールの試合なども対象となることを明らかにしている。

なお、『ABEMAプレミアム』の会員であれば、試合終了直後から30日間の見逃しフルマッチ視聴が可能。さらに、試合・選手情報を観戦しながら確認できる“試合データ”の他、様々なデバイス(スマートフォン、PC、タブレット、テレビ等)にて高品質な映像を味わえるなど、充実したサービスを利用できることを併せて伝えている。第5節までの無料生中継スケジュールは、以下の通り。第1節:フライブルク vs シュトゥットガルト/8月24日(土)午後10時30分〜第2節:ボーフム vs ボルシアMG/8月31(土)午後10時30分〜第3節:ボルシアMG vs シュトゥットガルト/9月14日(土)午後10時30分〜第4節:ハイデンハイム vs フライブルク/9月21日(土)午後10時30分〜第5節:フライブルク vs ザンクトパウリ/9月28日(土)午後10時30分〜※バイエルンに関しては、フライブルクなど日本人所属クラブと対戦する試合が無料生中継の対象※『ABEMA』にて配信する試合ハイライトは、配信から7日間無料で視聴可能