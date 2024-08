CrowdStrikeがセキュリティ上の失敗を表彰する「 Pwnie Awards 」を受賞しました。Pwnie Awardsの受賞者は授賞式を欠席するのが慣例ですが、2024年8月11日に開催されたPwnie Awards 2024の授賞式にはCrowdStrikeのマイケル・セントナス社長が出席し、トロフィーを受け取る一幕がありました。CrowdStrike President Shows Up to Accept 'Most Epic Fail' Award at DEF CON | Extremetech

https://www.extremetech.com/internet/crowdstrike-president-shows-up-to-accept-most-epic-fail-award-at-def-con日本時間の2024年7月19日(金)に、CrowdStrikeの製品を導入している世界中のシステムが一斉に動作不能となる大規模障害が発生しました。この大規模障害で約850万台のPCが動作不能となり、数千件の航空便がキャンセルされるなど大きな影響が出ました。CrowdStrikeは障害発生直後からMicrosoftなどと連携して対応に取り組み、障害発生から1週間で97%のシステムを復帰させることに成功。そして、2024年8月6日(火)には根本原因の分析結果を公表しました。ブルースクリーンオブデスで世界的な障害を引き起こしたCrowdStrikeが根本原因分析を発表 - GIGAZINE上記の大規模障害を受けて、CrowdStrikeはセキュリティ上の失敗を表彰する「Pwnie Awards」の「Most Epic Fail(最も壮大な失敗)」部門に選出されました。Pwnie Awardsの受賞者は基本的に授賞式を欠席するのですが、2024年8月11日に開催されたPwnie Awards 2024の授賞式にはCrowdStrikeのマイケル・セントナス社長が出席し、トロフィーを受け取ってコメントを残しました。セントナス社長がトロフィーを受け取る場面は以下のムービーで確認できます。Pwnie Awards 2024 - Crowdstrike President Accepts “Epic Fail” Award - YouTube授賞式の会場に設置されたスクリーンにCrowdStrikeのロゴが映し出され、CrowdStrikeが最も壮大な失敗部門に選出されたことが発表されます。主催者の呼びかけに応じてステージに上がるセントナス社長。ステージの奥からは大きなトロフィーが運ばれてきました。トロフィーを授与されるセントナス社長。セントナス社長は「我々は大きな間違いを犯してしまった」「トロフィーはCrowdStrikeの社屋に飾り、従業員に見てもらいます」と述べ、同じ過ちを犯さないように意識付けを図る意向を示しました。