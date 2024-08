日本公演控えるENHYPEN、アルバム『ROMANCE：UNTOLD』でキャリアハイ達成！止まらない成長

ボーイズグループENHYPENが再び成長した。2ndフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』でグループのさまざまな記録を塗り替えたENHYPENは、世界的な影響力をさらに高めた。

【写真】JUNGWON×NI-KI、素肌ジャケット姿

ENHYPENは『ROMANCE:UNTOLD』でキャリアハイを達成した。今作はリリースから5日で200万枚以上売れ、初動(リリース後1週間のアルバム売上枚数)234万枚を記録した。

デビュー以来、着実に成長してきた彼らは『ROMANCE:UNTOLD』で初の初動ダブルミリオンセラーを達成し、グループが掲げていた目標を上回る結果を残した。

特に、海外での成果は驚くべきものだった。『ROMANCE:UNTOLD』は米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2位にランクインする快挙を成し遂げ、ENHYPENの最高順位を2つ引き上げた。

(写真=BELIFT LAB)ENHYPEN

このほかにも、日本のオリコン週間アルバムランキングと週間合算アルバムランキング、ビルボードジャパン「トップアルバムセールス」と「ホットアルバム」、10の国と地域のiTunes「トップアルバム」など、さまざまなチャートのトップに君臨した。

ENHYPENの音楽の幅が広がった点も際立っている。彼らはタイトル曲『XO(Only If You Say Yes)』で甘い魅力を見せ、収録曲『Hundred Broken Hearts』では感性豊かなボーカルを披露した。

また、収録曲『Brought The Heat Back』ではエネルギッシュでファンキーなオーラをまとわせた。ダークなカリスマ性だけではない多様なコンセプトと音楽が好評を得た。

そのような意味で「ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’」は、彼らの無限な可能性を再確認する場となる予定だ。今年2月より韓国、アメリカ、日本の埼玉、福岡、広島で公演をしてきたENHYPENは、来る8月17日から9月1日まで、インドネシアのジャカルタと日本の愛知、宮城で現地のファンと会い、2ndフルアルバムに対する熱い関心を維持する見通しだ。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。