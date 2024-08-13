¡ÖµÕ¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¸µAKB¤È¤â¤Á¤ó ¿åÃå»Ñ¤Ë¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤è¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤½¤Ã¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ(33)¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÈÄÌî¡£¤ªÞ¯Íî¤ÊÀÖ¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£ÃåÍÑ¿åÃå¤ÏÈÄÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖRosy Luce¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤è¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤½¤Ã¡ª¡×¡ÖµÕ¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£