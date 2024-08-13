　レアル・マドリーとアディダスは12日、2024-25シーズンに選手が着用する3rdユニフォームを発表した。

　今季の3rdユニフォームはダークグレーを採用し、RMCFのイニシャルが入ったスタイリッシュなデザインとなる。

　平編みのポロ襟と、2025年のアディダス創立75周年を記念して三本線ロゴの替わりに配置された三つ葉のトレフォイルロゴも特徴だ。

　すでにクラブやアディダスのオフィシャルショップをはじめとした各種ショップで販売がスタートしている。