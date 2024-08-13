アディダスのロゴにも注目…レアル・マドリーが今季3rdユニフォームを発表!
レアル・マドリーとアディダスは12日、2024-25シーズンに選手が着用する3rdユニフォームを発表した。
今季の3rdユニフォームはダークグレーを採用し、RMCFのイニシャルが入ったスタイリッシュなデザインとなる。
平編みのポロ襟と、2025年のアディダス創立75周年を記念して三本線ロゴの替わりに配置された三つ葉のトレフォイルロゴも特徴だ。
すでにクラブやアディダスのオフィシャルショップをはじめとした各種ショップで販売がスタートしている。
今季の3rdユニフォームはダークグレーを採用し、RMCFのイニシャルが入ったスタイリッシュなデザインとなる。
平編みのポロ襟と、2025年のアディダス創立75周年を記念して三本線ロゴの替わりに配置された三つ葉のトレフォイルロゴも特徴だ。
すでにクラブやアディダスのオフィシャルショップをはじめとした各種ショップで販売がスタートしている。
Ya tenemos nuestra tercera equipación y es... ¡PERFECTA!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2024
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@ViniJr ✖ nuestra tercera equipación ✨#third pic.twitter.com/GBGvMuvSlf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2024
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