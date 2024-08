SHINee(シャイニー)のKEY(キー)が、神戸牛を味わうプライベートショットを自身のInstagramに投稿した。

写真:神戸牛を堪能する、プライベートのKEY

■生ビールに鉄板焼き…日本食を堪能したSHINee・KEY

KEYは7月の東京公演に続いて、ソロツアー『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』を8月10日から12日にかけて兵庫・神戸ワールド記念ホールで開催。その合間に神戸の名物料理を食べに出かけたようだ。

KEYは「すみれ茶屋」に足を運んだようで、風情あるお店の外観や生ビールや鉄板焼き、美味しそうなしゃぶしゃぶなどの写真を投稿。

写真6枚目にはセルフィーを盛り込んでおり、白いYシャツを爽やかに着こなし、ネイルにはアートが施されている。オフ感を漂わせながらも、ファッショニスタな彼らしいスタイルを感じさせる。

■美しいフェイスラインが際立つ、横顔ショット

また別の投稿では、半袖のボーダーニットを着た私服スタイルを披露。美しいフェイスラインが際立つ横顔を見せた。そして、貝の鍋料理や肉料理など、様々な料理の写真を投稿し、日本での食事を堪能したことをうかがわせた。

■ソロツアー神戸公演3日間も無事完走!

SHINeeの公式Instagramでは、3日間の神戸公演での記念ショットが公開中。さらに、ストーリーズではライブの一部模様が公開中なので、こちらも合わせてチェックしてほしい。

◎『2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KOBE, JAPAN』DAY1

◎『2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KOBE, JAPAN』DAY2

◎『2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KOBE, JAPAN』DAY3