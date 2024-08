まさかのダイナミックな結果に！ アキバ総研公式企画「熱い！ 上手い！ かっこいい！ イチオシのバンド系アニメ人気投票」結果発表！

近年高まる一方のバンドアニメ人気! キャストが歌うだけでなく、実際に楽器も演奏しちゃうライブイベントも各地で開催されており、今やバンドアニメブームと言っても過言ではない! そこでアキバ総研では、「熱い! 上手い! かっこいい! イチオシのバンド系アニメ人気投票」を2024年7月16日〜7月30日にかけて実施。みんなのイチオシバンドアニメは何位にランクインしてるかな!?

1位 DYNAMIC CHORD 273票

2位 SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!! 176票

3位 SHOW BY ROCK!! 165票

4位 BanG Dream! It's MyGO!!!!! 54票

5位 ぼっち・ざ・ろっく! 26票

6位 けいおん! 21票

7位 キラ☆キラ 5th Anniversary Live Anime KICK START GENERATION 16票

8位 ガールズバンドクライ 14票

9位 幕末Rock 13票

10位 BanG Dream! 10票







新旧のバンド系アニメが順位を競う中、さっそうと1位をさらっていったのは、「DYNAMIC CHORD」だった。乙女ゲームを原作とする本作は、いくつかの劇中バンドのエピソードをオムニバス形式で描く作品だが、話題となったのはいわゆる「作画崩壊」シーンであった。音楽面でも、ツッコミどころが多い作品で、そういうアレなところをタイトルに引っかけて「ダイナミックな○○」と表現するのが放映当時、アニメファンの間で流行したことを覚えている方も多いだろう。

今回の投票でも、途中まではあまり票を集めていなかったが終盤一気にランキングを駆け上がり、最終的に1位を奪取するというダイナミックな展開を見せてくれた。







2位は「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」、3位は「SHOW BY ROCK!!」とシリーズ作品が並んでランクインした。このシリーズはサンリオが原作を手がけるタイトル。登場するバンドやキャラクターも人気を博し、放送当時、サンリオキャラクター大賞上位を本作のキャラが席巻したものである。

それぞれ、異なるバンドが登場。個性的なキャラクター同様に各バンドとも多彩なサウンドを奏で、作品を盛り上げた。







4位は「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」。2023年に放送された、「BanG Dream!」プロジェクトの1作品である。

それまでキラキラ明るい作風だった本プロジェクトだが、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」については、実際のバンド活動にもありがちな人間関係のドロドロを真正面から描き、常にヒリヒリした緊張感が漂うどシリアスな内容が話題となった。その分、さまざまな障害を乗り越えてたどり着いたライブステージの描写は非常にエモーショナル!であった。また、「BanG Dream!」プロジェクトの特徴である声優地震が楽器を演奏するライブ活動も展開。特にボーカル・高松燈(CV:羊宮妃那)の声質は絶品であった。







5位は、近年のバンドアニメブームの台風の目ともいえる「ぼっち・ざ・ろっく!」。陰キャの主人公・後藤ひとりが持ち前のギタースキルを発揮し、道を切り開いていく姿をコミカルに描いた。バンドものアニメというと、主人公はたいていボーカリストなのだが本作の主人公は、ギタリストという点が新しい。そのため、楽曲も印象的なギターフレーズがちりばめられており、非常に聞きごたえのあるものが多かった。現在、総集編映画も公開中。第2期の制作が期待される。







6位は、美少女系バンドものアニメの元祖ともいえる「けいおん!」だ。「ぼっち・ざ・ろっく!」と同じく、マンガ雑誌「まんがタイムきらら」掲載作品ということで、両作品が並んでランクインしたのも運命的である。

本作では、軽音部に所属する女子高生たちの姿を通じて、その青春模様を描く日常系アニメである。「何か特定の活動をする」「でも、それが物語の中心になりきらない」というゆる〜い作風も斬新であった。「ふわふわ時間」など本作から生まれたヒットアニソンも多数。また、本作をきっかけに楽器を始めたアニメファンも数限りなく、中にはそこからプロミュージシャンになる人も出てきたりと、その影響は計り知れない。







7位は「キラ☆キラ 5th Anniversary Live Anime KICK START GENERATION」。ロックバンド・milktubのbamboo氏が代表を務めるゲームブランド「OVERDRIVE」の代表作を原作とOVA作品だ。

本作は劇中に登場したバンドが、ライブで共演する姿を描いたミュージックビデオ作品である。当時、あまりにもロック魂あふれるストーリーに衝撃を受け、また熱すぎるバンドサウンドに魂を揺さぶられたなあ……。







8位は2024年4月放送のアニメ「ガールズバンドクライ」だ。アニメ放送に先駆け、メインキャストによって結成されたバンド「トゲナシトゲアリ」は音楽活動をスタート。アニメでは、キャラクターが徐々に集まり、ライブ活動を行う姿が描かれた。本作の登場キャラたちは、ことごとくクセの強い女子ばかり。そんな個性的すぎる、決していい子じゃないキャラだからこそ奏でられるロックサウンドに、多くの視聴者も共感した。







9位の「幕末Rock」は幕末の日本によく似た世界を舞台に、坂本龍馬や高杉晋作ら志士たちがロックで世直しを目指すという内容。キャストも谷山紀章さん、鈴木達央さん、森久保祥太郎さん、森川智之さんなどバンド活動を行う人気声優たちが数多く起用された。







10位は「BanG Dream!」。「BanG Dream!」プロジェクトの最初の作品である。本作では、キャストが実際にバンド活動を展開し、そのキャストがそのままアニメのキャラクターも演じるという前代未聞の試みが行われた。その試みは見事成功し、数多くの劇中バンドが実際にバンド活動を行っている。本作もまた、近年のバンド系アニメ人気において欠かせない作品である。



11位以下にも、数々のバンド系アニメがランクインしている。そちらもぜひチェックしていただきたい。

