デスクワークをしていたりインドアな趣味を持っていたりすると、どうしても1日のうち座っている時間が長くなってしまいますが、座りがちなライフスタイルは糖尿病や心臓病、認知症、がんなどの慢性疾患のリスクを高めることがわかっています。中国の研究チームが実施した調査では、「コーヒーをよく飲む人は座りがちなライフスタイルによる死亡リスクが低い」という結果が示されました。

Association of daily sitting time and coffee consumption with the risk of all-cause and cardiovascular disease mortality among US adults | BMC Public Health | Full Texthttps://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18515-9Drinking Coffee May Lower Risk of Death From Too Much Sitting : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/drinking-coffee-may-lower-risk-of-death-from-too-much-sitting座りがちなライフスタイルはさまざまな慢性疾患を引き起こすリスク要因であり、これまでの研究ではウォーキングなどの方法でリスクを軽減できることが判明しています。ところが、健康へのメリットがあるとされているコーヒーの摂取と座りがちなライフスタイルの関連性については、まだよくわかっていないとのこと。そこで中国・蘇州大学医学部の研究チームは、成人のコーヒー消費と座りがちなライフスタイルによる死亡リスクの関連性を調べるため、アメリカで実施された全国健康栄養調査のデータを用いた研究を行いました。研究では、2007〜2018年に収集された1万639人分のライフスタイルについての回答結果に加え、2019年12月31日までの死亡率に関するデータが用いられました。被験者のうち945人が追跡期間中に死亡し、そのうち284人が心血管疾患による死亡だったとのこと。分析の結果、1日に8時間以上座っている人は1日4時間未満しか座っていなかった人と比較して、すべての死因で死亡するリスクが1.46倍高く、特に心血管疾患による死亡リスクは1.79倍高いことが判明しました。この結果は以前の研究を裏付けるものですが、研究チームはこれに「コーヒーの消費量」を考慮した分析も実施しました。分析の結果、「座りがちなライフスタイルによる死亡リスクの増加は、コーヒーを飲まなかった成人にだけみられた」ことが明らかになりました。1日6時間以上座っておりコーヒーを飲む人は、1日6時間以上座っておりコーヒーを飲まない人と比較して、あらゆる原因での死亡リスクが1.58倍低かったと報告されています。また、単純にコーヒーの消費量が上位4分の1に入る人々はまったくコーヒーを飲まない人と比較して、すべての死因および心血管疾患による死亡リスクが低いことも示されました。今回の研究結果だけでは、コーヒーが座りがちなライフスタイルによる害から人々を保護するメカニズムについては説明できません。しかし、コーヒーに含まれるカフェインは2型糖尿病や心血管疾患の発症リスクを低下させることがわかっており、カフェイン以外にも新陳代謝の向上や炎症の軽減に役立つ抗酸化物質が含まれています。これらの要因が、コーヒーを飲む人の死亡リスク低下につながっている可能性があります。研究チームは、「注目するべき点は、この研究における共同解析の結果、座りがちなライフスタイルと死亡率増加の関連性はコーヒーを飲まない成人でのみ観察され、コーヒーを摂取している成人では観察されなかったことです。コーヒーが複雑な化合物であることを考えれば、この奇跡の化合物を探求するためにさらなる研究が必要です」と結論付けました。