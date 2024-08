【アサシン クリード シャドウズ】11月15日 発売予定価格: スタンダードエディション:9,790円(Xbox版のみ9,800円) ゴールドエディション:15,400円 アルティメットエディション:18,150円(Xbox版のみ18,100円) コレクターズエディション:34,980円

ユービーアイソフトは、11月15日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の主人公、奈緒江のアクション動画を8月13日に公開した。

今回公開された動画では、奈緒江が城の屋根づたいに走り抜けるパルクールアクションが公開された。屋根から屋根へ宙返りして移動したり、ワイヤーを使用したアクションも公開された。

Grappling hook, flips… Move swiftly across rooftops with Naoe’s new parkour moves. #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/t4c2xEhFje - Assassin's Creed (@assassinscreed) August 12, 2024

(C)2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.