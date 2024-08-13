「アサシン クリード シャドウズ」の主人公、奈緒江のアクション動画公開忍らしいパルクールやワイヤーアクション
【アサシン クリード シャドウズ】
11月15日 発売予定
価格： スタンダードエディション：9,790円（Xbox版のみ9,800円） ゴールドエディション：15,400円 アルティメットエディション：18,150円（Xbox版のみ18,100円） コレクターズエディション：34,980円
11月15日 発売予定
価格： スタンダードエディション：9,790円（Xbox版のみ9,800円） ゴールドエディション：15,400円 アルティメットエディション：18,150円（Xbox版のみ18,100円） コレクターズエディション：34,980円
ユービーアイソフトは、11月15日発売予定のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Win/Mac）用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の主人公、奈緒江のアクション動画を8月13日に公開した。
今回公開された動画では、奈緒江が城の屋根づたいに走り抜けるパルクールアクションが公開された。屋根から屋根へ宙返りして移動したり、ワイヤーを使用したアクションも公開された。
Grappling hook, flips… Move swiftly across rooftops with Naoe’s new parkour moves. #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/t4c2xEhFje- Assassin's Creed (@assassinscreed) August 12, 2024
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