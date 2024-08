8月13日 発表

江崎グリコは8月13日、「プッチンプリン」の一部商品について出荷を順次再開すると発表した。

江崎グリコは4月より基幹システムの障害を理由に、同社が展開する冷蔵製品のほぼ全てを出荷停止。一部の製品は6月頃より順次出荷が再開されていたが、今回は「プッチンプリン」シリーズより「Big プッチンプリン」と「プッチンプリン 3個パック」の出荷が再開する。「プッチンプリン」関連商品が店頭に並ぶのは4カ月ぶりとなる。

各製品の出荷再開については、安定供給の観点から商品ごとに判断し段階的に進めているとのこと。その他の商品についても準備が整い次第、順次出荷していくとしている。

Big プッチンプリン

プッチンプリン 3個パック

