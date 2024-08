「大企業の利益のために、アメリカ人の時間やお金が犠牲になっている」として、アメリカのバイデン政権がサブスクリプションやメンバーシップの解約を、登録と同じぐらい簡単にできるようにするための行動を開始しました。FACT SHEET: Biden-Harris Administration Launches New Effort to Crack Down on Everyday Headaches and Hassles That Waste Americans’ Time and Money | The White House

Canceling subscriptions should be as easy as signing up, newly proposed federal rule says - ABC Newshttps://abcnews.go.com/Politics/canceling-subscriptions-easy-signing-new-federal-rule/story?id=112724977Biden admin wants to make canceling subscriptions easierhttps://www.axios.com/2024/08/12/biden-unsubscribe-cancel-subscriptions-proposalホワイトハウスは現地時間2024年8月12日、多くのアメリカ人がサブスクリプションやメンバーシップのキャンセルにあたって無駄な時間を使わされているとして、解約を簡単にできるようにするための提案を行っていくと発表しました。FTCは、サブスクリプションの解約を、申し込みのときと同じぐらい簡単にできるようにすることを企業に義務づける規則を提示し、パブリックコメントを受け付けています。また、FCCは同様の要件を通信業界にも適用するかどうかの調査を開始したとのこと。運輸省による「自動払い戻しルール」は、何らかの理由によりフライトがキャンセルまたは大幅に変更されたとき、航空会社は運賃の返金が必要であると定めるもの。払い戻し時は、決済時の形式のまま全額を戻すよう求められており、フライトクレジットなどの代替案で済ませることはできないそうです。これらの取り組みは、バイデン政権が「Time Is Money(時は金なり)」の名前で進めてきたカスタマーサービス改善の一環として行われるもので、これまでにパスポートがオンラインで更新できるようになったほか、健康保険が自動更新されることで処理時間が200万時間以上節約されているとのことです。ABC Newsは行政当局の言葉として、施策の実施には数週間から数カ月が必要になると伝えています。