ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展の展示ホール。（北京＝新華社記者/任超）

【新華社北京8月13日】中国北京市の国家動物博物館で9日、人気キャラクター「ポケモン」を通じて生物多様性などを紹介する科学展「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」が始まった。科学雑誌「中国国家地理」傘下の「博物」雑誌社と日本の株式会社ポケモンが主催し、来場者はピカチュウやリザードン、コダック、カビゴンなど17体のポケモンのオブジェを見ながら自然について学ぶほか、さまざまなインタラクティブゲームも体験できる。会期は10月6日まで。

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展の展示ホール。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展の展示ホール。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展の展示ホール。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展の展示ホール。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展の展示ホール。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で展示を見る人たち。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で記念撮影をする子ども。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で記念撮影をする人。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で記念撮影をする人。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で記念撮影をする子ども。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で、展示会の冊子を見る子ども。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で、インタラクティブゲームに興じる子ども。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

9日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で、インタラクティブゲームに興じる子ども。（北京＝新華社記者/任超）

ポケモンと自然を学ぶ 北京の国家動物博物館で科学展

11日、国家動物博物館「終わりなき科学−ポケモン科学普及3部作」展で、インタラクティブゲームに興じる子ども。（北京＝新華社記者/任超）