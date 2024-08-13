³«²ñ¼°¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê°Å±À¡ÄÈãÈ½»¦Åþ¤Î¡ÈÀÄÅÉ¤êÃË¡É¤¬´ñÈ´±é½Ð¤ò¼Õºá¡ÖÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤Ê¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»ö·ïÊí¡Û
³«²ñ¼°¤Ï´ñÈ´¤Ê±é½Ð¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À(C)Getty Images
¡¡ÊÄËë¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ºËë³«¤±¤È¤Ê¤ë³«²ñ¼°¤ÇÀ¤³¦¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Î¼ÁÁÇ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡© ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¹ñºÝÅª¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤äÁ°±ÒÅª¤Ê±é½Ð¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼°Åµ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÎÌ¾²è¡ÖºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡×¤Î¹½¿Þ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÈ×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿ÍÍÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤Ù¤¯LGBTQ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤òºÎÍÑ¡£±é½Ð¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥Ý¥Ã¥×³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤Û¤ÜÁ´Íç¤ËÁ´¿È¤òÀÄ¤¯ÅÉ¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖË¾÷¤Î¿À¡×¥Ç¥£¥ª¥Ë¥å¡¼¥½¥¹¤ËÊ±¤·¤¿¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢±é½Ð¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¡£¥é¥ó¥¹¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯»Êº×¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ò¤«¤é¤«¤¦¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¼¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Î±é½Ð¾ìÌÌ¤¬¸¡±ÜÂÐ¾Ý¤È¤â¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇÈÌæ¤ò¼õ¤±¡¢ÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¤µ¤ó¤âÊÛÌÀ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¡ØCNN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÏÁ´¤¯¤â¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥¥ê¥¹¥È¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½¡¶µ¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ïµö¤·¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤â¡¢ÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢µö¤·¤òÀÁ¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎDJ¤ÇLBGT¸¢Íø±¿Æ°¤Î³èÆ°²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥Ö¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬»¦³²¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢ÄóÁÊ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÉÍ¾ÇÈ¡É¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ï¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]