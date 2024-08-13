¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡¦°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¤ÈPUBG MOBILE¤¬¥³¥é¥Ü¡¢¸ÂÄê¥¹¥¥ó¤ä¥Ü¥¤¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª
¡¡¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¤ÎVTuber¡¦°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¤È¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤¬8·î10Æü¤«¤é¥³¥é¥ÜÃæ¤À¡£¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ê¥ìーÇÛ¿®¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö°íÉ´ËþÅ·¸¶¥¯¥ìー¥È¡×¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤Î10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇØ¸å¤ò¼è¤ì¤Ð·â¤ÁÊüÂê¤Ç¤¹¤ï¡ª¤ª¤Ã¤Û¤Ã¤Û¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«É´ËüÅÀ¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ï～¡×¡Ö»ä¡Ê¤ï¤¿¤¯¤·)¤È°ì½ï¤ËÀï¾ì¤ò¶î¤±²ó¤ë¤ï¤è～¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª¾îÍÍ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤ä¡¢¥µ¥í¥á¾î¤¬ÇÛ¿®¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ïー¥É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö°íÉ´ËþÅ·¸¶¥¯¥ìー¥È¡×¤Ë¤Ï¥µ¥í¥á¾î¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¾îÍÍ¤é¤·¤¤°áÁõ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê²ó¿ô¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÉ¬¤º³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯¥ìー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤À¡£¤¼¤Ò¥²ー¥àÆâ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥í¥á¾î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ü¥¤¥¹¥«ー¥É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ØPUBG¥É¥ó²Æ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¤ÎVTuber¤Ë¤è¤ë¥ê¥ìーÇÛ¿®¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÇÛ¿®¡¦¥í¥°¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë